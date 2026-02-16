Totti scherza: "Incontrai Gasperini al ristorante 2-3 anni fa... E non eravamo allo stesso tavolo"

Dopo i recenti titoli sul presunto incontro tra Francesco Totti e Gian Piero Gasperini, l'ex capitano della Roma ha risposto come sempre a modo suo sul proprio profilo Instagram, smentendo ironicamente: "In tanti mi chiedono della cena con Gasperini, confermo che l'ho incontrato in un ristorante 2-3 anni fa, e non eravamo nemmeno allo stesso tavolo".

Parole che comunque non cambiano di una virgola quello che è lo stato attuale delle cose. I Friedkin, come ammesso pure dallo stesso Claudio Ranieri, hanno avuto l'idea di riportare in società il Pupone e ora le parti stanno cercando di far quadrare i conti e di scegliere il ruolo adatto per lui. Il futuro è tutto da scrivere, ma la volontà di affrontarlo insieme c'è. Nelle prossime settimane sicuramente si capirà di più.