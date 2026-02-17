Non solo l'Inter, anche il Bologna va a giocare in Norvegia. E può recuperare Heggem
Il Bologna si prepara al playoff di Europa League, che vedrà la squadra allenata da Italiano opposta ai norvegesi del Brann (contro cui tra l'altro gli emiliani hanno già giocato nella Fase campionato) nel doppio confronto. Il primo atto, in terra di Norvegia, si gioca giovedì sera e il tecnico fa la conta dei disponibili.
Non sarà della partita il fresco ex Eivind Helland, che è rimasto fuori dalla lista UEFA, ma il Bologna punta a riavere un altro norvegese come l'altro centrale Torbjorn Heggem, fermo da una settimana circa per un affaticamento al quadricipite destro.
Il Bologna potrà contare su un buon numero di tifosi al seguito a Bergen, visto che come racconta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport sono pronti a partire per il sud-ovest della Norvegia circa 750 sostenitori del club emiliano. In 550 nel settore ospiti dedicato, gli altri 200 in tribuna.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30