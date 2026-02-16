Cosenza, ancora battaglia legale con l'agente di Tutino: la nota del Collegio di Garanzia
Il procuratore Mario Giuffredi ha presentato una nuova istanza, dopo quella di settembre, al Collegio di Garanzia del Coni in merito al trasferimento dell'attaccante Gennaro Tutino dal Cosenza alla Sampdoria avvenuto nell'estate del 2024. Di seguito il comunicato del CONI:
"Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza arbitrale presentata dalla M.A.R.A.T. Football Management S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico ed Agente Sportivo Mario Giuffredi, nei confronti del Cosenza Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore, in virtù del contratto di mandato, stipulato in data 30 luglio 2024, con il quale la società intimata ha conferito l'incarico alla suddetta istante di curare i suoi interessi per il trasferimento delle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Tutino a terzo club ed, in particolare, per il suo trasferimento a titolo temporaneo, con la previsione di un obbligo di riscatto per la società cessionaria per trasformare, al verificarsi di determinate condizioni, la cessione da temporanea in definitiva".