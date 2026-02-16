Inter-Juve, Bastoni poteva scagionare Kalulu. Lautaro: "Non è giallo, ma ormai ha fischiato"

Faranno discutere ulteriormente le immagini che DAZN ha diffuso sui propri canali social poco fa e che riguardano ancora una volta Inter-Juventus. Il momento che viene preso in considerazione è ovviamente quello del presunto fallo di Kalulu ai danni di Bastoni, che causa l'espulsione del francese. La domanda che si pongono i giornalisti è se il classe '99 nerazzurro abbia avuto la possibilità di scagionare l'ex Milan.

La risposta è sì, ma Bastoni ha preferito mimare la sua maglia che si allungava. Una trattenuta che avrebbe influenzato la sua caduta e di conseguenza giustificherebbe la seconda ammonizione per Kalulu. Federico Dimarco si rivolge invece così al difensore avversario: "Tanto ormai non può controllarlo". Non si placano però le polemiche e a questo punto arriva anche Lautaro Martinez, che parla così al bianconero: "Ascolta, non è giallo, ma tanto ormai ha fischiato".

C'è tanta attesa per capire che cosa dirà domani in conferenza Chivu, soprattutto perché oggi Spalletti non le ha mandate a dire e anzi ha attaccato il tecnico rumeno, dicendo che mai si sarebbe aspettato che potesse dare del fesso a Kalulu. L'Inter intanto ha fatto sapere tramite Marotta la sua posizione: Bastoni ha sbagliato, ma la gogna mediatica è eccessiva e non serve.