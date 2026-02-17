Avellino, oggi il nuovo allenatore: il cerchio si chiude. Con Pagliuca in vantaggio su Caserta

Giorno decisivo in casa Avellino? Probabilmente sì, perché i nodi della panchina dovranno essere sciolti, anche per permettere alla squadra di iniziare a preparare al meglio il confronto contro la Reggiana. Come ormai noto, Guido Pagliuca sembra in pole rispetto a tutti i candidati finora emersi, e nella giornata odierna - per altro 50esimo compleanno del tecnico - è previsto un incontro tra le parti: la compagine irpina sembrerebbe aver accettato le condizioni volute dall'ex allenatore dell'Empoli, club che così si alleggerirà anche di un contratto abbastanza oneroso.

Ma non manca il 'piano B', perché rimane viva anche la pista che porta a Fabio Caserta, ancora legato al Bari ma senza possibilità di ritorno in biancorosso: il trainer rientrava tra le prime scelte, ma rimane comunque più defilato rispetto al suo prima citato collega.

Definitivamente tramontate, salvo colpi di scena in extremis che possono sempre accadere ma che non appaiono contemplati in questo frangente (almeno nel momento in cui scriviamo), le piste che portano a William Viali - contattato ieri senza ma senza poi un reale approfondimento della questione - e a Luca D'Angelo, che lo Spezia non libera. Possibile ritorno in bianconero o volontà di non rinforzare una diretta concorrente? Difficile dirlo, fatto sta che la porta per i campani è chiusa.