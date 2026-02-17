TMW
Avellino, si stringe per Pagliuca: nel pomeriggio l'incontro decisivo. Il contratto
TUTTO mercato WEB
A meno di clamorose novità sarà Guido Pagliuca a raccogliere l'eredità di Raffaele Biancolino sulla panchina dell'Avellino.
Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com è in programma per il pomeriggio di oggi l'incontro decisivo per l'approdo in Irpinia del tecnico che nella prima parte di stagione sedeva sulla panchina dell'Empoli.
Pronto per lui un accordo fino al giugno 2028. Per quella che sarà la seconda avventura del tecnico toscano in Campania dopo quella vissuta alla Juve Stabia fra il 2023 e il 2025 con una storica promozione in Serie B.
Battutala concorrenza di Fabio Caserta, ex tecnico del Bari.
Altre notizie Serie B
Focus TMWSerie B, i migliori attaccanti dopo la 25ª giornata: Pohjanpalo primo inseguitore di Ghedjemis
Editoriale di Raimondo De Magistris La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
Le più lette
1 La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
3 Marotta scende in campo su Bastoni e cita Perisic-Cuadrado: Juve perplessa, il racconto della giornata
Ora in radio
09:40A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Marotta scende in campo su Bastoni e cita Perisic-Cuadrado: Juve perplessa, il racconto della giornata
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta, la Dea vuole riscrivere la storia dopo l'eliminazione del 2018
Calcio femminile