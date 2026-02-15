Juventus W., Canzi: "Se c'era una squadra che meritava i tre punti eravamo noi"

Il tecnico della Juventus Women Massimiliano Canzi analizza così il pareggio per 0-0 arrivato oggi contro la Lazio: "Mi è piaciuto lo spirito di squadra - ha esordito l'allenatore bianconero -, che soprattutto nel secondo tempo ha dimostrato di aver voglia di andare a prendersi i tre punti: nella prima metà di gara abbiamo fatto troppi errori tecnici, nella ripresa oggettivamente se c’è una squadra che meritava il successo eravamo noi.

Ma come sappiamo nel calcio ciò che conta è il risultato finale. Giochiamo tutte le partite per vincere e anche oggi ci abbiamo provato fino alla fine: poi dipende anche dalle avversarie e dalle loro caratteristiche.

Noi dobbiamo proseguire su questa strada: finora le ragazze stanno riuscendo a concentrarsi sulla singola sfida, siamo alla settima sfida di un filotto di nove da disputare in un mese, quindi nel pieno di uno sforzo importante. Queste sono partite che portano frustrazione, ma bisogna essere brave a gestirla e riuscire a incanalarla in maniera positiva. Oggi mi sento di dire che abbiamo dominato contro un’ottima squadra, ma so che conta solo il risultato: andiamo avanti, ci sono stati momenti in cui siamo stati più cinici e altre invece in cui la palla non entra. Non siamo stati fortunati, ma ne prendiamo atto e andiamo avanti", ha concluso.