Focus TMW Serie B, la Top11 della 27ª giornata: Insigne disegna calcio. Merkaj guerriero

È stato un turno di Serie B, il 27° appena andato in archivio, ricco di risultati soprendenti.

Soprattutto in vetta dove il Venezia pareggia in casa del Sudtirol, facendosi agganciare dal Monza che venerdì ha avuto la meglio sulla Virtus Entella. Secondo pareggio consecutivo, invece, per il Frosinone nel big match contro il Catanzaro. Perde, per la prima volta dopo 14 giornate, il Palermo che cade, a sorpresa, sul campo del Pescara.

In coda, oltre che il Delfino, tre punti importantissimi per il Bari contro la Sampdoria (secondo ko di fila) e per la Reggiana che supera lo Spezia al 'Picco'.

SERIE B, 26ª GIORNATA - La Top11 TMW (modulo 4-2-3-1)

Micai (Reggiana) 7.0 - Distruzione dal basso, sfiora il disastro epico ma Romano lo grazia. Si riscatta con due parate strepitose su Artistico e Valoti.

Frosinini (Catanzaro) 7.5 - Si prende una grossa rivincita dall'andata in cui la sua espulsione ha poi compromesso la gara. Arriva sul fondo numerose volte servendo poi al centro Pittarello, segna allo scadere del primo tempo con veemenza e convinzione.

Faedo (Padova) 7.0 - Fenomenale in un ruolo non suo, raddoppia anche per i suoi.

Diakité (Juve Stabia) 6.5 - Sicuramente uno dei migliori in campo, nel finale sbroglia una situazione delicata con un grande intervento di testa in anticipo su Patierno.

Azzi (Monza) 6.5 - Anche nel primo tempo ha provato a metterci un minimo di qualità in più, accendendo la luce nel grigiore generale. Segna il quarto gol stagionale sfruttando un assist al bacio di Caso. Mezzo voto in meno perché se ne divora due tenendo in bilico il punteggio fino alla fine.

Calò (Frosinone) 7.0 - Tutte le manovra passano dai suoi piedi, non è un caso che è il giocatore dell'intera Serie B a creare più occasioni. Si vede negare un gol che nemmeno Pigliacelli sa come ha fatto.

Liberali (Catanzaro) 7.5 - Palla al piede mostra tutte le sue qualità. Oltre alla traversa, spaventa Palmisani, per poi batterlo nella ripresa dopo un'azione magnifica in conduzione.

Insigne (Pescara) 7.0 - Disegna calcio per tutta la sua partita, quando si accende lui il Pescara gira. Impreziosisce il tutto con un gol che mancava da quasi quattordici anni con la maglia del Delfino.

Lasagna (Padova) 7.5 - Bomber vero, sempre pericoloso: pensare che non avrebbe nemmeno dovuto partire titolare in favore di Bortolussi.

Caso (Monza) 7.0 - Immarcabile. Entra e cambia volto alla gara, saltando l’uomo quando e come vuole e mettendo a referto un assist splendido. Sarà difficile tenerlo fuori nelle prossime gare.

Merkaj (Südtirol) 7.5 - Vero guerriero della partita. Insacca il gol con un colpo di testa che fa crollare la porta di Stankovic. Quando può fa anche il difensore aggiunto.