Avellino, avanti con Biasci: è scattato il rinnovo automatico dopo la gara con la Juve Stabia
Tommaso Biasci sarà ancora un punto fermo dell’Avellino. Con i minuti collezionati contro la Juve Stabia, l’attaccante ha superato quota 1.800 in stagione, facendo scattare automaticamente il rinnovo previsto nel contratto firmato la scorsa estate. L’accordo ora lo lega al club biancoverde fino al 30 giugno 2028.
Un traguardo meritato per il centravanti, protagonista fin qui con 11 reti e prestazioni di grande continuità. La società si assicura così uno dei suoi uomini chiave anche per il futuro: Biasci continuerà a vestire la maglia dell’Avellino ancora a lungo, confermandosi uno dei simboli del progetto tecnico.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
