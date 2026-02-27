TMW Radio Braglia: "Roma favorita con la Juve. Inter, più difficile col Genoa che il derby"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, scatta l'ora dell'ex portiere Simone Braglia.

Roma-Juve sfida decisiva?

"La Roma è più continua, più squadra. La Juve ha dato un ultimo sussulto in Champions, pensavo potesse passare e mi dispiace. Se ci fosse stata la qualificazione, sarebbe stata più difficile per la Roma. Ma a livello dirigenziale in casa Juve non c'è capo nè coda, quindi la vedo dura. Non è la Juve che tutti conosciamo. Serve un radicale cambiamento della rosa a fine anno, anche in funzione dei dettami di Spalletti. La Roma è favorita. La Roma è superiore in ogni reparto ora, non vedo un punto dove la Juve possa eccellere".

Chi sceglie tra Spalletti e Gasperini?

"Chi avrebbe scommesso che avrebbe fatto così bene subito? Nella gestione di una rosa, secondo me, conta più un Gasperini che un Allegri o Conte".

Juve, può pesare l'incavolatura per l'eliminazione in Champions?

"Dico che chi sono i leader che capiscono il momento essenziale di questa partita? Nella Roma ne vedo qualcuno, nella Juve non li vedo".

Possibile che la Juve rinnovi con Vlahovic:

"Sono perplesso. Dipende tanto da Spalletti. Se lui crede nel calciatore, allora si può fare, anche a 6 mln. Ma mi metto nei panni del giocatore, deve comunque dare subito dei risultati. Poi se non fosse così, a livello ambientale sarebbe dura. Sarebbe un rischio, io sceglierei qualcosa di nuovo se fossi nella Juve".

Svilar uno dei pochi portieri che esce ancora sui piedi dell'avversario:

"Vero, non è detto che sia un portiere vecchio stile, anzi credo che dovrebbero imparare. La lettura di Svilar in certe circostanza vuol dire che sa leggere in anticipo".

L'Inter può avere un contraccolpo col Genoa?

"Credo sia più complicata la sfida col Genoa che il derby. Il Genoa è squadra in salute, ostica da incontrare ora. De Rossi l'ha rivitalizzata. E ci potrebbe stare la sorpresa. Nei suoi leader l'Inter è spenta ora".