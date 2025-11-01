Serie B, Padova-Südtirol: veneti per confermarsi, ospiti per ritrovare i tre punti

La Serie B non si ferma e dopo il turno infrasettimanale si prepara a scendere nuovamente in campo per l'undicesima giornata. Ad affrontarsi, tra le altre, saranno Padova e Südtirol allo Stadio Euganeo. I padroni di casa che sono in un momento positivo con 5 punti nelle ultime tre partite, con un pareggio trovato nell'ultimo turno contro lo Spezia, vogliono confermare il buon momento e mantenere l'imbattibilità. Dall'altra parte i bolzanini hanno necessità di ritrovare una vittoria che manca dal 27 settembre.

COME ARRIVA IL PADOVA - I ragazzi di Andreoletti, dopo una partenza a rilento, hanno trovato gioco e risultati, riuscendo a muovere la propria classifica. Veneti che sono infatti imbattuti da tre partite, nelle quali hanno raccolto due pareggi e una vittoria. La speranza dei veneti, attualmente decimi a 13 punti, è quella di trovare punti importanti per aggredire la zona playoff.

COME ARRIVA IL SÜDTIROL - La squadra di Castori vive invece un momento opposto, con soli due punti raccolti nelle ultime cinque gare. La necessità è quindi quella di ritrovare un vittoria che manca da più di un mese e guadagnare posizioni in classifica. I biancorossi sono infatti fermi al quattordicesimo posto e hanno bisogno di lasciare le zone calde della classifica per vivere un campionato più tranquillo.