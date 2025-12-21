Ieri in campo la Serie B. Il Corriere del Veneto: "Il Venezia non si ferma più. Buon pari del Padova"

In Serie B Venezia non si ferma più, vince anche a Modena contro una diretta concorrente per la promozione in massima serie grazie ai i gol di Yeboah e Casas. Quinta vittoria nelle ultime sei per gli uomini di Stroppa, che ora sono al terzo posto in classifica. Il Padova riprende la Sampdoria e porta a casa un punto in una giornata non eccelsa, al vantaggio blucerchiato di Coda risponde nel secondo tempo Fusi. In serie C grande attesa oggi per il derby Vicenza Triestina.

Sorride Stroppa a fine partita: "Siamo stati quasi perfetti, a parte alcune occasioni sbagliate davanti al portiere. Venire qui e imporsi in questo modo è sicuramente importante. Ho un po’ di nervosismo perché si rischia sempre di compromettere il risultato, ma andiamo avanti".

Questa invece l'analisi del tecnico del Padova Andreolotti: "Pari giusto, sono partite importanti dove la voglia di vincere non deve farti sbilanciare, loro sono in una situazione di classifica difficile ma non si discute la tipologia di valori che hanno".