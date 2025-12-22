Simplicio: "Mourinho mi voleva all'Inter. Sabatini mi ha fatto fuori sia a Palermo che a Roma"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Fabio Simplicio ha raccontato alcuni retroscena di mercato: "Sono stato vicinissimo al trasferirmi all’Inter. Parlai anche con Moratti e so che Mou mi avrebbe voluto in mezzo al campo. Saltò tutto per questioni di soldi e contropartite, io sarei andato volentieri. Ma non c’erano solo i nerazzurri, ho avuto tante altre possibilità. La Juventus? Anche sì. In quel caso mi chiamò Amauri e mi disse che i bianconeri mi seguivano. Mi sarebbe piaciuto giocare di nuovo con lui, ma sono felice di essere andato alla Roma".

Nessuna delusione per quanto riguarda i rapporti con i dirigenti: "Ho sempre avuto buoni rapporti con tutti, ma c’era un direttore che non poteva vedermi. Walter Sabatini. Mi ha fatto fuori sia a Palermo che a Roma. In rosanero prese Pastore al mio posto, per cui niente da dire, ma voleva proprio un profilo diverso dal mio. Più che le scelte, mi fecero restare male i modi usati. Nessuno mi ha mai coinvolto: solo un 'devi andartene'. Basta".

Adesso Simplicio ha "tante attività tra ristoranti - ha concluso - negozi e parchi divertimenti. Mi piace anche scoprire giocatori, guardare tante partite. Ma ho un sogno: diventare presidente di un club".