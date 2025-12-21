Padova, Fusi: "Era importante non perdere. Siamo una squadra che non molla mai"

Un punto importante per il Padova. La squadra di Andreoletti ha raggiunto la Sampdoria all'Euganeo sul punteggio di 1-1 grazie ad una rete di Pietro Fusi. E proprio il centrocampista biancoscudato ha parlato in conferenza stampa al termine del match:

"Sono contentissimo per il gol - riportano i colleghi di Padovagoal.it -. Sono arrivato in punta dei piedi a Padova dopo essere retrocesso, ora pensare di essere qui è veramente bellissimo dopo aver segnato il primo gol in Serie B. Ricordo sempre mio nonno, credo che mi abbia aiutato anche lui oggi a fare gol. Era importante tenerli sotto, sono una squadra in difficoltà ma hanno singoli davvero forti.

Penso che avremmo potuto fare qualcosa di più, ma alla fine era importante non perdere. Siamo una squadra che non molla mai, anche quando andiamo sotto rimaniamo aggrappati alla partita. L’esultanza? Un po’ titubante, avevo paura di essere in fuorigioco. Vedo il bicchiere mezzo pieno. Ci dobbiamo tenere le cose positive. Siamo forti e possiamo giocarcela con tutti".