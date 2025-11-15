Spezia, Aurelio: "Mi sento un giocatore da Picco. Con questo pubblico mi esalto"

“Mi sento un giocatore da Picco, mi piace essere bello grintoso come sono gli spezzini”. Parole e musica dell’esterno mancino Giuseppe Aurelio nel corso dell’intervista rilasciata a La Nazione in cui si sofferma sul rapporto con la piazza della Spezia: “I nostri tifosi stanno facendo tanto per noi, ora dobbiamo farli gioire di nuovo per trainarci a vicenda. Stare a Spezia mi fa stare bene, è una città che mi piace molto, così come la sua gente”.

Inevitabile un passaggio sull’esonero del tecnico Luca D’Angelo che era entrato nel cuore di tutti gli spezzini e non solo dei giocatori per l’ottimo allenatore e il grande uomo che è. Esonero che Aurelio considera un fallimento per tutta la squadra che non è riuscita a portare a casa i risultati auspicati dopo essere stata a 90’ dalla Serie A la scorsa estate.

Ora sulla panchina siede quel Roberto Donadoni che torna in Italia dopo una lunga assenza: “l mister è da una settimana con noi, ci stiamo trovando bene, è del resto un tecnico bravo che ha allenato anche in Serie A. Piano, piano ci sta dando concetti in allenamento che dovremo riproporre in partita. Sia Donadoni che D’Angelo richiedono gli stessi dettami ma in modo differente, hanno modi di arrivare al risultato con strade diverse”.

Aurelio poi torna sul Picco, lo stadio di casa dove ancora non sono arrivati successi in questa stagione: “Se sapessi la risposta per vincere la direi. Il calcio è imprevedibile, partite che l’anno scorso avremmo dovuto perdere le abbiamo pareggiate o vinte, porto gli esempi delle gare contro il Palermo e il Cesena. Le pressioni? A me il Picco dà la carica, vedo la gente che mi spinge e mi esalto”.