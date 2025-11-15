Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lapadula a Torino per un gesto di cuore: ha donato un defibrillatore al suo primo club

Lapadula a Torino per un gesto di cuore: ha donato un defibrillatore al suo primo clubTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 15:18Serie B
Tommaso Maschio

Un tuffo indietro nel passato di oltre vent’anni. È quello che farà il calciatore dello Spezia Calcio Gianluca Lapadula che questa mattina ha varcando, dopo 21 anni, le porte del Paradiso Collegno, sua ex squadra giovanile negli anni 2004/2005 e 2005/2006.

Lo ha fatto per un motivo nobile: la donazione di un nuovo defibrillatore alla Polisportiva che lo ha voluto fortemente nei primi anni delle Giovanili e con cui Lapadula ha vinto tutto ciò che si poteva vincere in quegli anni. Ritornare alle origini sarà un’emozione unica sia per lui, sia per gli oltre 250 tra bambini, ragazzi, dirigenti e mister, che lo aspetteranno sul campo da calcio di via Vespucci 1 e che da sempre lo vedono come un mito da raggiungere e da emulare negli allenamenti, così come nelle partite sul terreno di gioco collegnese.

Gianluca Lapadula è nato a Torino nel 1990, a pochi passi dallo stadio Filadelfia dove i genitori, papà della provincia di Brindisi e mamma peruviana, avevano un negozio di fiori. È cresciuto con gli idoli del calcio italiano degli anni ’90, per la maggior parte bianconeri, da Alex Del Piero a Zinedine Zidane, vista la sua fede juventina sempre dichiarata. La Juve lo ha preso quando aveva 7-8 anni. Al Paradiso Collegno ha trascorso gli anni dell’adolescenza e della crescita, dai 14 ai 16 anni, con la maglia storica numero 11, a strisce nere e azzurre con cui svolgeva il ruolo di attaccante.

Alla cerimonia di consegna del defibrillatore a Collegno erano presenti, oltre al calciatore Gianluca Lapadula e al presidente della Polisportiva Paradiso Collegno, Franco Mesiano, anche il Segretario Regionale della Lega Nazionale Dilettanti della Figc Roberto Scrofani, l’assessore allo sport della città di Collegno Gianluca Treccarichi, i Carabinieri e la Polizia locale di Collegno, gli sponsor della società del Paradiso e il presidente della Croce di Collegno Claudio Allemanno, insieme ai volontari e ai sanitari che terranno una dimostrazione sul campo da calcio ai ragazzi presenti. Un gesto particolarmente importante per i ragazzi che trascorrono molto tempo in luoghi come palestre e campi da gioco. Avere defibrillatori disponibili in questi ambienti, e formare studenti e personale al loro utilizzo, crea una rete di sicurezza che può salvare vite.

Articoli correlati
Metà dei gol dello Spezia a Monza su rigore. Occhio a Izzo, Dany Mota, Lapadula Metà dei gol dello Spezia a Monza su rigore. Occhio a Izzo, Dany Mota, Lapadula
Spezia, Lapadula: "Grande atteggiamento, ma dobbiamo imparare a fare il secondo gol"... Spezia, Lapadula: "Grande atteggiamento, ma dobbiamo imparare a fare il secondo gol"
Lapadula nuovamente titolare, e decisivo, con lo Spezia: arriva la chiamata del Perù... Lapadula nuovamente titolare, e decisivo, con lo Spezia: arriva la chiamata del Perù
Altre notizie Serie B
Lapadula a Torino per un gesto di cuore: ha donato un defibrillatore al suo primo... Lapadula a Torino per un gesto di cuore: ha donato un defibrillatore al suo primo club
Spezia, Aurelio: "Mi sento un giocatore da Picco. Con questo pubblico mi esalto" Spezia, Aurelio: "Mi sento un giocatore da Picco. Con questo pubblico mi esalto"
Empoli, ritorno amaro in B. Pagliuca esonerato, ma con Dionisi non è arrivata la... Empoli, ritorno amaro in B. Pagliuca esonerato, ma con Dionisi non è arrivata la scossa
Empoli, Lovato: "A Catanzaro prova di maturità. Ora dobbiamo continuare su quest'onda"... Empoli, Lovato: "A Catanzaro prova di maturità. Ora dobbiamo continuare su quest'onda"
Il Padova si appresta a parlare spagnolo: l'argentino Figoli a un passo dalla maggioranza... Il Padova si appresta a parlare spagnolo: l'argentino Figoli a un passo dalla maggioranza
Il goleador che non ti aspetti. Entella, "ma quant'è bello quando segna Tiritiello"?... Il goleador che non ti aspetti. Entella, "ma quant'è bello quando segna Tiritiello"?
Palermo, Peda: "Siamo arrabbiati per i risultati. Contro l'Entella dobbiamo vincere"... Palermo, Peda: "Siamo arrabbiati per i risultati. Contro l'Entella dobbiamo vincere"
Serie B, la classifica marcatori dopo le prime 12 giornate. Gliozzi del Modena al... Serie B, la classifica marcatori dopo le prime 12 giornate. Gliozzi del Modena al comando
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
Le più lette
1 Juventus si complica il rinnovo di Yildiz. Real Madrid, Chelsea e Arsenal alla finestra. E spunta l’ipotesi Maignan. Inter, per la difesa avanza Gila ma piace anche Ordoñez del Bruges
2 Atalanta a un bivio con Lookman e il Galatasaray. Non tutte le cessioni riescono con il buco
3 Il Milan ha deciso: un rinforzo in difesa a gennaio. E il profilo è... Quello dell'estate
4 Caldara saluta il calcio giocato: "Si abbassa il sipario. In campo ora c’è Mattia"
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 novembre
Ora in radio
Repliche 11:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 BrozoCrypto e Huijsen che imita 'Just a chill guy': esempi di calciatori legati alle cripto
Immagine top news n.1 Il caso Real Bedford FC: una tesoreria Bitcoin per la scalata fino alla Premier League
Immagine top news n.2 Bitcoin per pagare i bonus dei calciatori: l'innovativa idea del Southampton
Immagine top news n.3 Non solo Tether. Nel 2018 una parte del Rimini fu acquistata con criptovalute
Immagine top news n.4 La Juve Stabia a Solmate, azienda che ha scelto di diventare una tesoreria della criptovaluta Solana
Immagine top news n.5 Dogecoin e il caso Triestina: così il token caro a Elon Musk è entrato nel calcio italiano
Immagine top news n.6 Juventus, Milan, Inter e non solo: in Italia (e in Europa) spopolano i fan token delle squadre
Immagine top news n.7 Binance, Kraken e la meme coin scelta dal Napoli: il mondo crypto è già dentro il calcio (non solo italiano)
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come il Napoli reagirà sul mercato all'incredibile emergenza infortuni
Immagine news podcast n.2 Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero
Immagine news podcast n.3 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.4 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.2 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Immagine news Serie C n.3 Bisoli: "Vicenza inarrestabile, ma l'Union Brescia è l’unica che può tenerle testa"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Hellas, Frese: "Avremmo meritato più punti. Contro il Parma per disputare una grande gara"
Immagine news Serie A n.2 BrozoCrypto e Huijsen che imita 'Just a chill guy': esempi di calciatori legati alle cripto
Immagine news Serie A n.3 Lecce, allenamento mattutino senza Jean e i nazionali: il report dei giallorossi
Immagine news Serie A n.4 Gattuso e i calendari ingiusti: "Non si può più dire nulla, in Sud America mi stanno massacrando"
Immagine news Serie A n.5 Pisacane sul permesso di Conte: "Non ha mai regalato un minuto del suo lavoro"
Immagine news Serie A n.6 Italia, le ultime di formazione: gioca Frattesi, in attacco Pio Esposito con Retegui
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Catanzaro, Brighenti: "A 36 anni posso ancora fare qualcosa. Smettere? Non ci penso"
Immagine news Serie B n.2 La scommessa vinta: Alvini trasforma il Frosinone e vola al quarto posto.
Immagine news Serie B n.3 Lapadula a Torino per un gesto di cuore: ha donato un defibrillatore al suo primo club
Immagine news Serie B n.4 Spezia, Aurelio: "Mi sento un giocatore da Picco. Con questo pubblico mi esalto"
Immagine news Serie B n.5 Empoli, ritorno amaro in B. Pagliuca esonerato, ma con Dionisi non è arrivata la scossa
Immagine news Serie B n.6 Empoli, Lovato: "A Catanzaro prova di maturità. Ora dobbiamo continuare su quest'onda"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ravenna, Mandorlini: "Progetto solido e gruppo unito. Vogliamo crescere passo dopo passo"
Immagine news Serie C n.2 Lecco, Leon Sipos: "Adesso tutti sanno che siamo una squadra ostica. E in crescita"
Immagine news Serie C n.3 Felice Evacuo: "Benevento, l'esonero di Auteri un fulmine a ciel sereno"
Immagine news Serie C n.4 Vis Pesaro, Stellone: "Dobbiamo rispettare l'avversario ma abbiamo le nostre qualità"
Immagine news Serie C n.5 Giugliano, Improta: "Sto entrando nel ritmo. Capuano persona molto intelligente"
Immagine news Serie C n.6 Bisoli: "Vicenza inarrestabile, ma l'Union Brescia è l’unica che può tenerle testa"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Georgia-Spagna, la Roja vede la qualificazione
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Polonia-Olanda, a Varsavia si decide il primo posto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Parma-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Hurtig e Bonfantini dal 1'. Pinther guida le ducali
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, un lampo di Pellegrino Cimò stende il Sassuolo. 1ª vittoria per la Ternana
Immagine news Calcio femminile n.3 Sassuolo-Ternana, le formazioni ufficiali: in avanti è sfida fra Clelland e Pirone
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, il programma della 6ª: Como-Milan il big match. Fiorentina per il primato
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo, Spugna: "Con la Ternana punti importanti in palio. Non va sottovalutata"
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina, Pinones Arce: "Non guardo la classifica, al momento non mi interessa"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?