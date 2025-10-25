Spezia, Aurelio dopo il 4-0 all'Avellino: "Vittoria da grande squadra e frutto del lavoro"

Autore del gol che ha aperto il 4-0 dello Spezia ad Avellino, Giuseppe Aurelio ha commentato così il risultato nel post partita: “Oggi abbiamo ottenuto una vittoria da grande squadra: abbiamo giocato bene e sfruttato le occasioni - ha esordito il calciatpre -. Mercoledì al Picco ci aspetta una grande battaglia insieme ai nostri tifosi”.

Vittoria pesante anche per il contesto: “Non era facile fare una partita così dopo un periodo complicato, ma abbiamo vinto da squadra vera, con determinazione”.

Parole di sostegno a D’Angelo: “Da quando sono arrivato siamo sempre stati uniti, anche col mister - ha aggiunto Aurelio -. Nel calcio si guarda solo ai risultati, ma dal lunedì al venerdì lavoriamo forte. Il successo di oggi è il frutto di due mesi di lavoro”.

Sul proprio fiuto del gol: “Fare gol pesanti è una mia qualità: vado convinto sul pallone, mi piace vederlo in rete”.

Focus sulle palle inattive: “Il mister ci martella sui piazzati: ne abbiamo presi troppi. Ma continuo a pensare che questa sia una squadra forte”.

Chiusura dedicata al pubblico: “Ringrazio i tifosi: anche senza vittorie ci hanno sostenuto. Sono il dodicesimo uomo e questa vittoria è per loro", ha concluso.