Donadoni su Leao: "Fa riflettere molto che debba aspettare gli infortuni per giocare"

Roberto Donadoni, ex centrocampista del Milan ed ex ct dell'Italia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della situazione in casa rossonera: "Mi sembra che la squadra sia partita molto bene, ha dato l'impressione di aver un po' voltato pagina rispetto al campionato scorso, dove magari ha ottenuto dei risultati altalenanti".

Donadoni specifica che comunque è presto per trarre conclusioni o dare giudizi: "Siamo solo all'inizio, ma ho avuto subito l'impressione che la squadra è coesa e compatta, mi auguro continui così. Chiaro che venire a Bergamo (cita l'Atalanta perché era alla festa dei 118 anni della storia della Dea, ndr) e fare risultato non sarà facile per il Milan e nemmeno per nessun altro. Devono essere annoverate come squadre di un certo peso, sarà una bella sfida".

Infine parla così di Rafael Leao: "Tutti riconosciamo quelle che sono le sue doti, le sue capacità e le sue potenzialità, ma questa discontinuità dimostra dei limiti, soltanto lui deve dare delle risposte. Se sei in un contesto di squadra dove le cose girano in un certo modo e tu non ne fai parte per un infortunio o per una scelta tecnica ciò deve farti un po' riflettere e ragionare in questo senso. Si è fatto male Pulisic e non si sa quando potrà rientrare e quindi si aprono spazi per Leao. Se deve aspettare gli infortuni dei compagni per poter essere protagonista direi che questo fa riflettere molto".