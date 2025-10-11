Donadoni: "È un Milan da scudetto, ma la prestazione con la Juve non è stata all'altezza"

L'ex giocatore e tecnico rossonero Roberto Donadoni, intervistato da Tuttosport, ha analizzato l'avvio al di sopra delle aspettative del Milan di Allegri in questa stagione: "Com'è stato l'inizio di stagione del Milan? Direi buono. Ho visto un bel Milan. Forse un po’ meno nell'ultima partita contro la Juventus, dove non c’è stata una prestazione all'altezza delle altre. Ma è chiaro che quando la posta in palio è alta, vincere diventa più complicato. Però direi che l'inizio è ottimo e fa ben sperare".

Su Allegri, nello specifico, Donadoni ha poi aggiunto: "È tutto un insieme. Sicuramente Allegri ha la sua percentuale di meriti. È chiaro che riuscire a creare un gruppo che sia coeso e unito non è semplice e credo che sia stata soprattutto la difficoltà dell'anno scorso del Milan. Quest’anno sembra che questo problema si sia stato superato e in campo si vede un’altra squadra. Se è un Milan da scudetto? Per quello che ho visto fino ad ora, direi di sì".

Donadoni a TMW sulla Nazionale

Roberto Donadoni, intervenuto a margine dell'evento "The Great Race - Photo Finish Scudetto", pochi giorni fa aveva invece parlato così ai microfoni di TMW del cammino verso il Mondiale dell'Italia del ct Gennaro Gattuso: "Bisogna affrontare una gara alla volta. Intanto vinciamo le prossime due, tirando fuori il meglio e il massimo. Cosa faranno gli altri dipenderà da loro, noi dobbiamo passare solo attraverso le vittorie".