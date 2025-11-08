SudTirol-Carrarese, le formazioni ufficiali: moduli speculari per Castori e Calabro
Con la serata di ieri, si è aperta la 12ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi, come di consueto per la stagione, nella giornata di domani: questo pomeriggio, però, ben sette confronti in programma, di cui cinque alle ore 15:00.
Tra questi, quello del 'Druso' dove i padroni di casa del SudTirol affronteranno la Carrarese: moduli speculari quelli voluti dai due tecnici, in una sorta di scontro generazionale tra i due.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Masiello, Kofler, Veseli; Martini, Tronchin, Tait, Davi, Molina; Merkaj, Odogwu. All: Castori
CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri, Calabrese, Oliana; Zanon, Melegoni, Schiavi, Zuelli, Cicconi; Sekulov, Finotto. All: Calabro.
Qua, invece, il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:
SERIE B, 12ª GIORNATA
Già giocata
Spezia-Bari 1-1
7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)
Sabato 8 novembre
Ore 15:00 - Empoli-Catanzaro
Ore 15:00 - Frosinone-Modena
Ore 15:00 - Mantova-Padova
Ore 15:00 - Reggiana-Virtus Entella
Ore 15:00 - Sudtirol-Carrarese
Ore 17:15 - Juve Stabia-Palermo
Ore 19:30 - Venezia-Sampdoria
Domenica 9 novembre
Ore 15:00 - Cesena-Avellino
Ore 17:15 - Pescara-Monza
CLASSIFICA
Modena 24
Monza 23
Frosinone 21
Cesena 20
Palermo 19
Venezia 16
Avellino 16
Catanzaro 15
Reggiana 15
Carrarese 14
Padova 14
Juve Stabia 14*
Bari 13
Virtus Entella 13
Empoli 11
Sudtirol 11
Mantova 8
Spezia 8**
Pescara 8
Sampdoria 7
*una partita in meno
** una partita in più