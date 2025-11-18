Virtus Entella, calciatori in scadenza nel 2026: spiccano Benali e Portanova

Il giugno 2026 sarà un momento decisivo per la Virtus Entella di Andrea Chiappella, chiamata a programmare il futuro di una rosa che potrebbe subire profondi cambiamenti. Sono undici i giocatori in scadenza o in prestito: un intero blocco da rivalutare, tra giovani di prospettiva e profili più esperti. Le scelte del club plasmeranno il progetto tecnico dei Diavoli Neri in vista della prossima stagione.

Sette prestiti da monitorare: attacco giovane e difesa in evoluzione

La situazione più corposa riguarda i sette giocatori arrivati in prestito, molti dei quali rappresentano scommesse interessanti per presente e futuro.

Il reparto offensivo è quello più popolato: David Ankeye e Alessandro Debenedetti, entrambi di proprietà del Genoa, insieme a Flavio Russo del Sassuolo, rappresentano tre profili giovani, dinamici e ancora in piena fase di crescita. A loro si aggiunge Tommaso Fumagalli, arrivato dal Como con formula articolata di prestito con diritto di riscatto e controriscatto, ulteriore segnale di quanto sia considerato un giocatore dal potenziale importante. In mezzo al campo spazio a Marco Dalla Vecchia, di proprietà del Torino, centrocampista che può offrire duttilità e gamba. In difesa figurano Tommaso Del Lungo (Atalanta) e Lorenzo Moretti (Cremonese, con diritto di riscatto): due profili che hanno già mostrato solidità e potrebbero diventare pedine fondamentali per il futuro.

Tre giocatori di proprietà: esperienza e scelte strategiche

Oltre ai prestiti, la Virtus Entella dovrà valutare la posizione di quattro giocatori di proprietà. Tra questi spicca il centrocampista Ahmad Benali, un profilo di esperienza. In difesa è invece in scadenza Denis Portanova, ma non il difensore/bomber

Andrea Tiritiello per il quale il club ha già esercitato la clausola per il rinnovo fino al 2027. Tra i pali, infine, sarà in scadenza Ruben Rinaldini, portiere cresciuto nel settore giovanile del club di Chiavari.

Virtus Entella: giocatori in scadenza giugno 2026

GIOCATORI IN PRESTITO (7)

David Ankeye (Attaccante) – Prestito dal Genoa

Flavio Russo (Attaccante) – Prestito dal Sassuolo

Alessandro Debenedetti (Attaccante) – Prestito dal Genoa

Tommaso Del Lungo (Difensore) – Prestito dall’Atalanta

Marco Dalla Vecchia (Centrocampista) – Prestito dal Torino

Tommaso Fumagalli (Attaccante) – Prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Como

Lorenzo Moretti (Difensore) – Prestito con diritto di riscatto dalla Cremonese

GIOCATORI DI PROPRIETÀ (3)

Ahmad Benali (Centrocampista)

Denis Portanova (Difensore)

Ruben Rinaldini (Portiere)

Fonte dati: Transfermarkt, aggiornamento novembre 2025