McTominay porta avanti la Scozia con un super gol: rovesciata clamorosa contro la Danimarca
L'ultima serata delle qualificazioni europee al Mondiale si è aperta col botto. Scott McTominay è subito protagonista nella sfida tra Scozia e Danimarca, che vale il primato nel Gruppo C: il centrocampista del Napoli ha firmato una meravigliosa rete in rovesciata, salendo in cielo su un cross di Doak dalla destra.
I britannici ora sono in testa con 13 punti, due più degli scandinavi.
Classifica
Scozia 13
Danimarca 11
Grecia 7
Bielorussia 2
