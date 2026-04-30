Virtus Entella, Chiappella: "A Bari match dal peso specifico maggiore. Servirà grande prestazione"

Andrea Chiappella, tecnico della Virtus Entella, ha presentato, attraverso i canali ufficiali del club ligure, lo scontro salvezza in programma domani in casa del Bari:

"Una delle tante cose belle di questa squadra è la capacità di riproporsi con qualità in ogni allenamento, senza lasciarsi influenzare dal risultato del fine settimana precedente. Sia che stata una vittoria, come nel caso del match contro il Padova, sia che sia stata una sconfitta. Questo atteggiamento ti permette una continuità di rendimento che ti permette di preparare la gara in maniera ottimale.

Ogni gara è complicata e importante in questo momento di stagione. È innegabile, però, che il peso specifico di questi match è superiore perché vedi arrivare il finale di stagione. Quello che voglio dai miei ragazzi è solo il giocarla al massimo delle nostre possibilità. Lo stesso dovrà accadere anche a Bari, dove troveremo un ambiente difficile e una squadra che ha bisogno di punti per salvarsi. Anche noi però ne abbiamo bisogno e dovremo essere bravi a pareggiare il loro approccio alla sfida.

L'approccio sarà fondamentale così come la gestione degli episodi e dei dettagli. Il mantenimento della categoria passa dal fare una grande prestazione in una grande partita come quella di domani".