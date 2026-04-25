Virtus Entella, Chiappella: "Dobbiamo custodire tutti insieme questo grande sogno"

La Virtus Entella fa valere, ancora una volta la legge del "Sannazzari" superando nello scontro diretto odierno il Padova per 1-0, uscendo momentaneamente dalla zona playout. In sala stampa dell'impianto ligure è intervenuto il tecnico Andrea Chiappella, il quale ha commentato la prestazione della sua squadra:

"Dopo un ottimo avvio, nel primo tempo non eravamo riusciti ad esprimerci come volevamo. Poi con il secondo tempo in crescendo si è definita la nostra vittoria in una partita non facile, come lo sono tutte a fine stagione, abbiamo cercato il successo fino alla fine senza esporsi ai pericoli avendo il rispetto della partita. C'era dei momenti in cui dovevamo spingere, ma anche quando dovevamo soffrire. La gara era di un coefficiente altissimo di difficoltà. Faccio i complimenti alla mia squadra perchè nonostante le pressioni hanno messo in campo l'ennesima grande prestazione".

Sulla gestione del vantaggio ha aggiunto: "Abbiamo sempre ragionato di percorso, equilibrio, crescita: concetti semplici e chiari consentendoci di poterci misurare e metterli in pratica. Dagli errori si impara, durante il cammino abbiamo recuperato qualcosa ma dobbiamo continuare a lottare, indipendentemente dal risultato sapevamo che il nostro campionato non finiva oggi. E' arrivata una vittoria ma ci separano ancora tanti punti prima di arrivare alla soglia per ottenere la salvezza". Sull'apporto dei tifosi si è espresso così: "Dobbiamo tutti custodire in maniera maniacale questo sogno di rimanere in categoria, anche nei momenti più difficili ho esortato il pubblico di venirci a darci una mano perchè vedo i ragazzi allenarci tutti i giorni, i sacrifici che fanno, reagendo attraverso la spensieratezza alle sconfitte spesso brutte. Dobbiamo continuare ad andare avanti così"