Virtus Entella, Chiappella: "Risultato giusto. I ragazzi non si sono disuniti"

La Virtus Entella strappa un 1-1 prezioso sul difficile campo dell'Empoli e mister Andrea Chiappella non nasconde la soddisfazione per l'atteggiamento mostrato dai suoi ragazzi in una gara dal peso specifico enorme per la classifica.

"Per quello che ha detto il campo, a livello statistico e di occasioni, credo che il pareggio sia il risultato corretto", ha esordito il tecnico ai microfoni dei canali ufficiali del club.

Chiappella ha elogiato in particolare l'approccio della sua squadra nei primi 45 minuti: "C'è stato un primo tempo dove l'Entella ha approcciato in maniera ottimale, sia per copertura del campo sia per attenzione e voglia di andare a incidere sul risultato".

Il momento chiave è arrivato all'inizio della ripresa, quando l'Empoli ha trovato il gol dell'1-1. In un ambiente caldo e contro un avversario sceso in campo deciso a vincere, l'Entella non ha vacillato. "La squadra era pronta a soffrire e non si è disunita nonostante il gol subito – ha sottolineato Chiappella –. Non siamo andati in difficoltà emotiva, anzi, siamo rimasti concentrati e abbiamo difeso bene. Forse, per troppa generosità, abbiamo concesso qualche ripartenza a campo aperto, ma nel complesso la tenuta è stata ottima".

Un plauso particolare è andato ai giocatori entrati a partita in corso: "Hanno dato nuova energia, permettendoci di rialzare il baricentro e costruire buone occasioni".

Sorpresa e soddisfazione, infine, per il ritorno al gol di Guiu, a segno per la seconda partita consecutiva dopo un lungo digiuno. "Sono contento che questa rinnovata fiducia, con il gol di oggi, possa dargli ulteriore sprint – ha commentato il mister –. Ma abbiamo bisogno di tutti".

Con tre giornate ancora da giocare, l'Entella guarda avanti senza calcoli. Chiappella si è detto "contentissimo" del modo in cui i suoi hanno saputo giocare con la "mente libera", senza il peso della paura. "Ora dobbiamo pensare al Padova – ha concluso – considerare che la partita più importante è quella che arriva, e di conseguenza proveremo a fare il risultato pieno".