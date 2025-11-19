Juventus, si ferma Rugani: problema muscolare al soleo per il difensore. Il comunicato

La Juventus perde Daniele Rugani. Il club bianconero ha comunicato sul proprio sito ufficiale il bollettino medico, con le condizioni del difensore, che ha riportato un infortunio. Di seguito il testo della nota: "In seguito a un problema muscolare accusato durante l'allenamento di martedì, questa mattina Daniele Rugani è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo soleo della gamba destra".

Di lui aveva parlato soltanto 3 giorni fa a Radio FirenzeViola il suo agente Davide Torchia: "Quando stai in determinati club per tanti anni e vinci dei trofei non è mai un caso, anzi è una dimostrazione di grande coscienza di quello che vuoi fare, perché preferisci rimanere in una squadra e dare tutto lì e non girovagare per ottenere qualcosina in più che non sempre arriva. Lui si è dimostrato sempre pronto, nonostante le problematiche come i cambi dirigenziali, i cambi di modulo, i cambi di allenatore.

Ci rende soddisfazione perché non sono posti in cui ci stai perché sei simpatico. È bene ribadire sempre che una squadra come la Juventus, che gioca 50-60 partite all'anno, deve avere 25-26 titolari, che sono allo stesso livello. Certo, sappiamo benissimo che di Totti, Del Piero, Baggio ce n'è uno… Nelle altre posizioni puoi fare così però".