"Non ce la fai più, devi smettere". Inter, l'ex Arnautovic svela: "Da anni discuto con mia moglie"

Sono stati 28 gli anni di attesa, lunga e apparentemente interminabile per l'Austria di tornare a disputare un Mondiale di calcio e ieri è stato sufficiente l'1-1 contro il Kosovo per spezzare il tabù. Uno dei principali artefici del pass conquistato per l'edizione del torneo negli Stati Uniti, in Canada e in Messico è stato proprio Marko Arnautovic, con 8 gol in 6 partite disputate con la maglia dell'OFB.

L'ex attaccante dell'Inter, oggi alla Stella Rossa, non ha perso il vizio del gol con l'avanzare dell'età. E a 36 anni è il miglior giocatore per presenze (130) con la Nazionale. "Certo, sono tutti più giovani di me, ma sono tutti la mia famiglia. Da anni ho discussioni con mia moglie, 'non ce la fai più, devi smettere'", ha confidato ai microfoni di ServusTV. "Non devo nemmeno più stare in campo, basta che stia con i ragazzi", ha ammesso Arna a proposito dell'apporto che può ancora dare.

Nel corso delle dichiarazioni post-partita, poi, è arrivato un appello da parte sua: "Messaggio al governo! Il cancelliere federale e il presidente federale devono rendere questo giorno (18 novembre, ndr) festa nazionale per tutti!", ha detto con un misto di felicità e onestà Arnautovic. E sulla location dei festeggiamenti di ieri sera invece non ha lasciato trapelare quasi nulla: "I bambini devono imparare che non si beve alcol", a proposito dei giovani presenti in Nazionale. E poi scoppia a ridere: "Oggi si può un pochino. Quelli allo stadio, quelli fuori, se lo sono meritato".