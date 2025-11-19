TMW Radio Banchieri non è sorpreso dal Ravenna: "Proprietà forte e giocatori da Serie A, era prevedibile"

Nel corso della diretta mattutina di A Tutta C, il format di TMW Radio interamente dedicato al mondo della Serie C, è intervenuto mister Simone Banchieri per parlare del Girone B ed in particolar modo del Ravenna:

Passiamo al girone B, molto più equilibrato. Arezzo, Ravenna e Ascoli stanno lottando punto su punto. Chi vede favorita?

"Arezzo, Ravenna e Ascoli hanno qualcosa in più rispetto alle altre. L’Arezzo già l’anno scorso aveva costruito una squadra molto apprezzata: quando lavori bene nel tempo, mantenendo un gruppo solido, arriva l’anno in cui raccogli. Cutolo ha fatto un grande lavoro, mister Bucchi sta facendo bene. Il Ravenna, pur essendo neopromossa, ha investito molto: ha preso giocatori importantissimi. La proprietà è solida, il direttore Braida è preparatissimo. Anche l’Ascoli è ben allenato, con un'identità chiara. Queste tre se la giocheranno fino alla fine."

Si aspettava un Ravenna così competitivo fin da subito, considerando che è neopromosso e per giunta tramite ripescaggio?

"Sì, perché la proprietà ha una forza importante. Quando puoi prendere giocatori che l’anno prima erano in Serie A, o profili come Nicolas Viola, è chiaro che diventi competitivo. Mister Marchionni sta facendo un ottimo lavoro, non è semplice tenere ritmi così alti da neopromossa. La squadra è attrezzata per restare in alto fino alla fine. Mi aspettavo di più dalla Ternana, che ha blasone e qualità, ma sta incontrando difficoltà. Da allenatore tifo per mister Liverani: quando le cose vanno male non è mai bello, ed è giusto sostenere i colleghi."