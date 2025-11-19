TMW Parma, corsa a due per la porta. Suzuki rischia anche più di 4 mesi di stop

Il Parma ha circoscritto a Vicente Guaita e Vito Mannone la possibilità di avere un portiere svincolato. Pare che il numero uno spagnolo sia molto vicino, tanto che l'entourage ha definito la trattativa molto avanzata. Invece Mannone ha giocato per sei anni con Arteta - mentore di Carlos Cuesta - e per questo è in lista, sebbene per ora sia più indietro rispetto all'ex Celta Vigo. Qualche dubbio sulle sue condizioni fisiche c'è, ma nelle prossime ore sarà presa una decisione definitiva.

Prenderà il posto di Zion Suzuki. Il giapponese però rischia uno stop ben più lungo dei quattro mesi che sono stati stimati negli scorsi giorni. Probabilmente saranno almeno venti le partite che salterà, mentre i più pessimisti considerano come il giapponese possa avere già concluso la propria stagione con il Parma.

Giovedì scorso Suzuki si è sottoposto a intervento come da comunicato. "Il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l’Institute for Integrated Sports Medicine presso la Keio University School of Medicine di Tokyo, alla presenza anche del Dr. Giulio Pasta, responsabile sanitario di Parma Calcio. L’intervento di stabilizzazione chirurgica dello scafoide e del terzo dito della mano sinistra è perfettamente riuscito, il calciatore osserverà ora la prima parte della fase riabilitativa in Giappone in costante contatto con lo staff sanitario gialloblu".