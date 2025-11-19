TMW Radio Maifredi: "Bologna, Sartori è il miglior dirigente sportivo in circolazione in Italia"

Mister Gigi Maifredi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà.

Il Bologna di Italiano può crescere ancora?

"Il Bologna ha dei trascorsi dove è stato anche Campione d'Italia, quindi ha già un dna di alto profilo. La città di Bologna poi come allenatore ti mette in condizione di dare tutto quello che hai. In più in questi ultimi anni è arrivato il miglior dirigente sportivo in circolazione in Italia e questo ha contribuito a far sì che il Bologna facesse dei grandi campionati e che quest'anno non stia facendo di meno. In più il Presidente si sta appassionando sempre di più al progetto ed è molto presente".

Gasperini contro la Cremonese punta sull'attacco leggero. Sarebbe la bocciatura definitiva per Ferguson?

"Ferguson ha dimostrato di essere in possesso di grandi doti, solo che emergere nel campionato italiano non è semplice. Gasperini poi è noto nel far migliorare gli attaccanti e credo che aspettandolo un po' di più si potrà avere un giudizio definitivo".

Il rientro di Lukaku quanto potrà aiutare Conte?

"Lukaku è un giocatore che non smette mai di dire che Conte è il suo mentore e per un allenatore avere dei calciatori cosi e un plus. Quando Lukaku rientrerà cercherà di dare una mano superiore rispetto a chiunque altro proprio per questo motivo".