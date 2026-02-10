Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic

Marco Conterio
Marco Conterio
Altro che 'serve un altro centravanti'. Ma quale 'sono stati buttati via tutti quei milioni'. La fretta è sempre cattiva consigliera e l'Atalanta lo sa benissimo. Bastava solo aspettare Nikola Krstovic, uno che ha il gol nel sangue, che ha la cattiveria dei centravanti di grande spessore. Cedere Mateo Retegui è stata tecnicamente una partenza dolorosissima, velenosa per la rosa nerazzurra. Chiaro che Ivan Juric e il suo gruppo abbiano faticato ad assorbirla, che pure a Gianluca Scamacca sia servito del tempo. Però bastava solo aspettare. E magari che un certo Raffaele Palladino arrivasse a sistemare la situazione anche a livello tecnico...

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

2-1 alla Cremonese, l'Atalanta torna a sognare l'Europa
Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 2-1 dell'Atalanta contro la Cremonese nel posticipo della ventiquattresima giornata di Serie A, disputato alla New Balance Arena di Bergamo. L'allenatore nerazzurro ha espresso grande soddisfazione per la risposta del gruppo in una partita che aveva definito come una "prova di maturità", sottolineando le prestazioni di chi ha giocato meno come Pasalic, Samardzic (entrato all'ultimo secondo al posto dell'infortunato De Ketelaere) e Kolasinac. Palladino ha elogiato in particolare Nikola Krstovic, autore del gol del vantaggio al 13°, definendolo un esempio per atteggiamento e spirito, oltre che un elemento trainante per i compagni. L'allenatore ha poi parlato di Giacomo Raspadori, definendolo la tessera perfetta del puzzle tattico nerazzurro e un acquisto fortemente voluto dalla società a gennaio. Con questa vittoria i bergamaschi salgono al settimo posto con 39 punti, mentre i grigiorossi restano fermi a quota 23 in quindicesima posizione insieme al Genoa.

