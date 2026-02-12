Antenucci: "Inter-Juve può essere una sfida decisiva dal punto di vista psicologico"
Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Mirko Antenucci.
Inter-Juve, sfida tra i due migliori attacchi:
"Sono due squadre diverse, l'Inter ha un attacco forte e completo come non mai negli ultimi anni. Un giocatore soltanto a metà febbraio è a doppia cifra ed è un dato che fa riflettere. La Juve arriva al gol con tanti uomini, e i più pericolosi sono Yildiz e McKennie, bravo a inserirsi. E' una Juve che in questo momento è più forte e più squadra rispetto alla sfida di andata".
Per l'Inter sarà la volta di un test contro un big:
"Può essere la partita della consapevolezza per entrambe. Per l'Inter può essere la partita che gli può dare più consapevolezza. Per me non è decisiva ma dal punto di vista psicologico sì".
Il Milan prima del derby può fare il filotto?
"Per me sì. E' l'unica che può dare fastidio a questa Inter, che sulla carta è la più forte. Il Milan può dare fastidio fino alla fine, perché ha un allenatore forte, è cresciuta da inizio campionato".
Spalletti può giocare senza punta a San Siro?
"Per me una punta la mette dentro, ma più che il sistema di gioco saranno da vincere i duelli, magari ai lati potrebbe mettere Yildiz e Conceicao che puntano l'uomo".
