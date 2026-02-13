Boga: "Juve una benedizione. A Nizza ho perso chili, mangiavo poco e avevamo paura"

Jeremie Boga, esterno offensivo arrivato a gennaio alla Juventus, ha parlato così a DAZN del suo trasferimento: "Sono stato subito molto emozionato, ho realizzato tutto solo dopo la firma. Ringrazio Dio ogni mattina per essere qua dopo le cose che sono successe al Nizza, sono molto contento".

Chi ha chiamato appena ha saputo dell'interesse della Juventus?

"Nessuno, volevo aspettare la firma e che tutto andasse bene. Poi ho chiamato mio papà e mia moglie".

E che le ha detto suo padre?

"Era molto contento, anche lui non ha realizzato, era molto orgoglioso di me. Mi ha detto: 'Ora sei qua, devi dimostrare le tue qualità'".

All'Allianz Stadium ha segnato un gol di pallonetto contro Buffon. Se lo ricorda?

"Sì, non posso dimenticarlo, è il mio gol più bello in Serie A, anche perché segnato a una leggenda come Buffon".

Cos'è successo al Nizza nell'ultimo periodo?

"Un po' di tutto. Come avete visto era un momento brutto per me e per la mia famiglia, non posso ancora parlare dei dettagli di ciò che è successo. Sono rimasto a casa 2 mesi solo con il mio preparatore e mia moglie, sono molto contento di essere uscito da questa situazione. Ho perso qualche chilo nelle prime settimane, non mangiavo tanto, la mia famiglia aveva un po' paura, voglio dimenticare quel periodo e andare avanti".

La Juventus l'ha salvata?

"Sì, mi ha salvato, è stata come una benedizione. Sono stato fuori rosa per 2 mesi e ora sono alla Juventus. È un sogno, devo dimostrare di essere fortunato ogni allenamento".

Rivedremo il Boga prime?

"Sì, è solo questione di ritmo, lo sto trovando piano, piano. Mi sento meglio ogni giorno, sono sulla buona strada".

Yildiz è la stella. Come l'ha accolta?

"Lui è un fenomeno, giocare con lui è qualcosa di bello, mi ha dato il benvenuto con simpatia. Abbiamo giocato anche insieme, può succedere di nuovo, sono molto contento".

Chi è stato il primo compagno a scriverle?

"Khephren Thuram, mi ha mandato subito un messaggio chiedendomi se fosse vero. Non potevo rispondere, non avevamo ancora fatto".

Lei è cresciuto con Marcus nelle nazionali giovanili.

"Sì, abbiamo giocato insieme e sono amico con loro due. Li conosco da tanto tempo, avevo giocato insieme pure con Khephren".

Vi siete sentiti con Marcus?

"Ancora no, ma sabato non saremo amici (ride, ndr). Se vinciamo poi potremo scherzare".

Cosa prova a giocare Inter-Juventus?

"Sono molto orgoglioso, è una grande partita, l'Inter è prima e per noi sarà molto difficile. Comunque possiamo e dobbiamo vincere, daremo tutto".