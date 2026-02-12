La Juventus illude con Capeta e Vangsgaard, ma alla fine è solo pari a Wolfsburg

Serata dolceamara per la Juventus di Max Canzi che in casa dell’insidioso Wolfsburg, nella gara d’andata degli spareggi di Women’s Champions League, illude e si illude nella prima ora per poi subire una flessione nel finale e rischiare di compromettere la qualificazione. Le bianconere infatti passano subito in vantaggio con la prima rete della neo arrivata Ana Capeta e poi sembrano mettere in ghiaccio gara e qualificazione col raddoppio di Vangsgaard poco dopo l’ora di gioco. Le tedesche però, come da tradizione, non mollano mai e trovano prima la rete con un rigore trasformato da Minge e poi all’ultimo respiro il pareggio firmato Linder.

Giovedì prossimo, all’Allianz Stadium, dunque si partirà sul risultati di parità in una gara decisiva per l’accesso ai quarti di finale con il Lione che attende di conoscere la sua prossima avversaria.

WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - PLAYOFF

Gare d’andata

OH Leuven-Arsenal 0-4

22' e 52' Maanum, 37' Smith, 72' Russo

Paris FC-Real Madrid 2-3

10' Korošec (P), 39' Weir (R), 45' Athenea (R), 83' Caicedo (R), 89' Mendy (P)

Giovedì 12 febbraio

Wolfsburg-Juventus 2-2

6’ Capeta (J), 62’ Vangsgaard (J), 83’ rig. Minge (W), 90’+5’ Linder (W)

Ore 21.00 - Atletico Madrid-Manchester United

Gare di ritorno

Mercoledì 18 febbraio

Real Madrid-Paris FC 18:45

Arsenal-OH Leuven 21:00

Giovedì 19 febbraio

Juventus-Wolfsburg 18:45

Manchester United-Atletico Madrid 21:00

WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE - QUARTI DI FINALE

Mercoledì 18 febbraio

Atletico Madrid - Manchester United vs Bayern Monaco

Paris FC - Real Madrid vs Barcellona

OH Leuven - Arsenal vs Chelse

Wolfsburg - Juventus vs Olympique Lione