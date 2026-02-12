Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"

Tommaso Maschio
ieri alle 23:19
L'altra metà della Viola
Intervenuta nel consueto appuntamento con "L'altra metà della Viola", lo spazio dedicato alla Fiorentina Femminile su Radio FirenzeViola, la portiera Viola Bartalini si è raccontata attraverso aneddoti di campo e non solo. Questo un estratto con le sue parole: "Sono molto contenta di questo momento, il rinnovo fino al 2030 è un segnale di fiducia da parte della società. Sono ancora relativamente giovane e ho vent'anni e sono davvero soddisfatta per la fiducia che ripone la Fiorentina con me. Ho due sogni, il primo è esordire in maglia viola, il secondo è giocare in Nazionale. Ah, e poi anche vincere un trofeo.

Ho giocato con tante portiere importanti qui, a Rachele Baldi ruberei la forza, lei è stata il mio punto di riferimento per tutto; a Schroffenegger ruberei la rapidità. A Terni ho vissuto un momento difficile, sono arrivata a mettere in dubbio le mie qualità, è stata abbastanza tosta e non lo auguro a nessuno. Sono molto felice di essere tornata qui a Firenze e in un centro come il Viola Park, dobbiamo ringraziare la dirigenza per averci messo a disposizione questa struttura".

La calciatrice fiorentina, classe 2005, ha parlato anche di temi extra-campo: "Studio Scienze Motorie all'università, voglio rimanere in questo ambito. E all'aperitivo preferisco il lampredotto".

