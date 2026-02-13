Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro

Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastroTUTTO mercato WEB
Lorenzo Di Benedetto
Oggi alle 00:00Editoriale
Lorenzo Di Benedetto

La stagione del Napoli è praticamente finita, e non siamo neanche a marzo. Prima l'eliminazione dalla Champions, con la League Phase chiusa al trentesimo posto in classifica, poi i troppi punti persi in campionato, che rendono la corsa Scudetto un vero e proprio miraggio, e infine il ko ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Como. In mezzo la vittoria della Supercoppa Italiana, che però non può bastare e non giustifica le parole di Antonio Conte di martedì sera. Il tecnico ha sottolineato le due vittorie in un anno e mezzo, il tricolore della passata stagione e il trionfo in Arabia di poco più di un mese fa, citando, senza nominarlo, Jose Mourinho e i famosi "zero titoli" delle avversarie. Ma De Laurentiis non può essere soddisfatto di come stanno andando le cose nell'ultimo periodo e il suo silenzio, apparentemente poco rilevante, rischia di essere invece molto pesante. Lo scopriremo tra poche settimane. Il Napoli, dopo la vittoria del secondo Scudetto negli ultimi tre anni, per certi versi inaspettato, ha accontentato Conte su tutto pur di trattenerlo, ma questa stagione non è certo quella sperata. Gli infortuni incidono tanto, inutile negarlo, ma non bastano a spiegare quello che stiamo vedendo.

E allora la domanda che ci facciamo è semplice: c'è un futuro per Antonio Conte al Napoli? La sensazione, ad oggi, è che la risposta sia no. E forse, ma dirlo ora è troppo facile, il divorzio sarebbe stato meglio farlo la scorsa estate. Perché fin dalle prime battute di questa stagione i problemi sono stati tanti: dal modulo per far coesistere McTominay, De Bruyne, Anguissa, Lobotka e Politano, ai metodi di allenamento che non rendevano i giocatori sereni, fino alla famosa settimana di "vacanza" dello stesso Conte post sconfitta a Bologna dello scorso novembre, che però, è giusto dirlo, aveva rigenerato sia l'allenatore che la squadra. I 200 milioni spesi sul mercato, che non hanno dato frutti, o quasi, hanno fatto il resto e anche se è ancora troppo presto per fare un bilancio definitivo l'unica certezza è che al Napoli è rimasto solo un obiettivo in questo campionato: qualificarsi per la prossima Champions League. Fallire sarebbe un problema enorme, questo è chiaro a tutti.

C'è però chi sta peggio degli azzurri, molto peggio. Bologna e Fiorentina, seppur in modo molto diverso, stanno infatti attraversando una crisi che sembra essere infinita. I rossoblù si sono spenti, dopo aver iniziato bene la stagione, e l'eliminazione dalla Coppa Italia, per mano della Lazio, rappresenta solo l'ultima caduta. I viola invece stanno continuando a vivere l'incubo della retrocessione, che sarebbe clamorosa, ma le sensazioni non sono per niente positive e raggiungere la salvezza sarà più difficile di quanto si possa pensare. Due crisi diverse, guardando la classifica, ma che hanno punti in comune, a cominciare dalle ultime sessioni di calciomercato. Le operazioni chiuse dal Bologna, sia in estate che a gennaio, non hanno convinto, anzi, e gli ultimi due scambi (Holm-Joao Mario con la Juventus e Fabbian-Sohm proprio con la Fiorentina) sono stati incomprensibili. Oltre a questo resta da capire il perché del sorriso smarrito dai giocatori rossoblù, che avranno comunque il tempo per rialzarsi, concentrandosi soprattutto sull'Europa League.

Tempo che invece è esaurito per Paolo Vanoli e la Fiorentina. Il pareggio subito al 94' sabato scorso contro il Torino rischia di avere un peso devastante nella testa e nell'umore dei giocatori, che sono sempre più impauriti. La scorsa estate la dirigenza ha speso 92 milioni sul mercato che sono stati un buco nell'acqua, ma è inutile, oggi, voltarsi indietro. Il neo direttore sportivo Fabio Paratici avrà un compito fondamentale all'interno del Viola Park e dovrà mettere tutta la sua esperienza a disposizione di un gruppo che deve ritrovarsi. La posizione di Vanoli non può che essere messa in dubbio, serve molto di più da parte del "Re Leone" in panchina, come lo ha definito lo stesso ds ex Juve e Tottenham. Tre stagioni che non sono andate come ci si poteva aspettare quelle di Napoli, Bologna e Fiorentina ma molti verdetti, com'è logico che sia, devono ancora essere emessi. La Champions per i partenopei, il sogno Europa League per i felsinei e la salvezza per i viola, che se non riusciranno a centrarla scriverebbero la pagina più disastrosa della loro storia, nell'anno del centenario.

Articoli correlati
...con Sandro Martone ...con Sandro Martone
Braglia: "Como non ancora da Champions, alla Fiorentina inizino a usare la baionetta"... Braglia: "Como non ancora da Champions, alla Fiorentina inizino a usare la baionetta"
Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei... Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
Altre notizie Editoriale
Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere... Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più... Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa... Inter: Luis Henrique chiarisce il metodo-Chivu. Milan: l’operazione scudetto passa dal suo gioiello. Juve: lo sgarro a Spalletti. Roma: applausi alla dirigenza. E su Napoli-Como…
Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto... Kenan Yildiz alla Juventus può diventare il nuovo Del Piero o il nuovo Zidane: tutto ruota attorno a 14 partite. Per Comolli ora un rinnovo più complicato e altrettanto importante
Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla... Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla... Furia De Rossi, ancora il Var sotto accusa. La firma di Yildiz “lega” Spalletti alla Juve. Ora servirebbe il contratto di Vlahovic. Totti due anni a scuola da Ranieri
Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa.... Milan, si punta a blindare anche Leao. Gimenez resta un obiettivo per la difesa. Kolo Muani, la Juventus ci riproverà. Celik altra idea per la fascia. Yildiz: accordo trovato per il rinnovo
C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia... C'è un club di cui si parla troppo poco: sta rinascendo il modello Udinese. La famiglia Pozzo e la formula magica: da Atta a Mlacic, è ripartita la fabbrica del talento
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Le più lette
1 Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
2 Rovella: "Fortunato a essere allenato da Thiago Motta. Credeva tanto nei giovani"
3 "Come possono tracciare la linea in 10 minuti": Barcellona, Deco scoppia sul caso Cubarsi
4 13 febbraio 2011, Simeone vince la sua prima di Serie A da allenatore. Contro il Cesena
5 Flachi torna su Brunori: "Mi auguro che si sia arrabbiato. Se segna 10 gol sono felicissimo"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Ecco il girone dell'Italia in Nations League: sfida ai cugini d'Oltralpe, a Montella e al Belgio
Immagine top news n.1 Italia, Bonucci: "Girone di Nations League difficile. Obiettivo? Andare più lontano possibile"
Immagine top news n.2 Sorteggio Nations League, finita la cerimonia. Ecco i raggruppamenti, l'Italia non sorride
Immagine top news n.3 Atalanta, almeno un mese di stop per De Ketelaere: che tegola, salta 6 big match
Immagine top news n.4 Spalletti non parlerà prima di Inter-Juve. Al suo posto Locatelli: ecco il perché
Immagine top news n.5 Como, il ds Ludi: "Fabregas focalizzato sul nostro progetto. Nico Paz? Aspettiamo, non dipende da noi"
Immagine top news n.6 Bologna, ecco il primo rinnovo: Santiago Castro prolunga fino al giugno del 2030
Immagine top news n.7 Da Vlahovic a Bastoni, la top 10 degli ingaggi di Serie A: ben 8 arrivano da Inter e Juve
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.3 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.4 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Antonio Conte-Napoli, quale futuro? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Anellucci: "Conte-Napoli matrimonio consumato. Sarri sta facendo un miracolo"
Immagine news Serie C n.3 Cuoghi: "Il Vicenza è di un'altra categoria. L'ambiente non ha mai mollato, merita la B"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gaetano: "Kilicsoy ha portato le pizzette, Luvumbo grande perdita. Pisacane ti fa capire tutto"
Immagine news Serie A n.2 La UEFA premierà il miglior arbitro dell'anno. Rosetti: "Ecco come funziona"
Immagine news Serie A n.3 Rovella: "Fortunato a essere allenato da Thiago Motta. Credeva tanto nei giovani"
Immagine news Serie A n.4 Rinaldi racconta la sua storia fino al Parma: "All'oratorio, poi la chiamata a 14 anni"
Immagine news Serie A n.5 Cassano: "Con Buongiorno il Napoli gioca in 10, è improponibile. Conte? Un genio"
Immagine news Serie A n.6 Braglia: "Como non ancora da Champions, alla Fiorentina inizino a usare la baionetta"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Flachi torna su Brunori: "Mi auguro che si sia arrabbiato. Se segna 10 gol sono felicissimo"
Immagine news Serie B n.2 Lega B e AIC insieme contro le frodi sportive, Bedin: "Proteggiamo il valore del calcio"
Immagine news Serie B n.3 Dal manto erboso ai nuovi Sky Box: stanziati 5 milioni di euro per il Menti di Castellammare
Immagine news Serie B n.4 Empoli, tegola Ghion in mezzo al campo: lesione di medio grado alla coscia
Immagine news Serie B n.5 Modena, dopo Sersanti si ferma anche Pyyhtia: Sottil rischia di avere la coperta corta
Immagine news Serie B n.6 Dalle due panchine all'Under 18 passando per il rinnovo con la Samp: che 2026 per Diop
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Under23 in Serie C: i talenti da non perdere di Inter, Juventus e Atalanta
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Seeber e il rischio di perdere Gallo: "Sono cose che possono capitate, ma..."
Immagine news Serie C n.3 Serie C, l’Arezzo vince e va in fuga: l’Ascoli si salva all’ultimo e cade il Ravenna
Immagine news Serie C n.4 Nuovo innesto per la difesa dell'AlbinoLeffe: ha firmato il terzino Ferrarini
Immagine news Serie C n.5 La Juventus Next Gen fa tripla cifra: con la Sambenedettese arriva la centesima vittoria
Immagine news Serie C n.6 Poker Juventus NG, vince il Forlì. Pari fra Guidonia e Bra. I risultati nel Girone B
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Milan, peggior attacco interno contro miglior difesa esterna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
Immagine news Calcio femminile n.3 Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 La Juventus illude con Capeta e Vangsgaard, ma alla fine è solo pari a Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.5 Il procuratore Wasserman coinvolto nel 'Caso Epstein', l'ex stella USA Wambach lo scarica
Immagine news Calcio femminile n.6 Wolfsburg-Juve, le formazioni ufficiali: Capeta subito titolare. C'è l'ex Beerensteyn
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…