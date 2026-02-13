TMW Radio Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Enrico Fedele.

Come si risolve la querelle Juve-Vlahovic?

"Per me è già andato via. I giocatori a cui scade il contratto non aspettano. Per me è come una volta il calcio, i giocatori in scadenza di contratto si prendevano un anno prima. Io gli avrei fatto il contratto due anni fa. Così invece non rimane nulla in mano alla Juve. La verità è che nel calcio non ci sono più direttori che capiscono di calcio. Il ruolo è finito. Ci sono solo Corvino e Sartori. Spalletti può fare qualcosa? Neanche lui si sa se rimarrà. Tutto dipenderà dalla Champions. Poi c'è questa situazione di Conte a Napoli".

Sartori però quest'anno non è andato bene:

"Ha fatto bene fino a un mese e mezzo fa. Ha comunque fatto un mercato ottimo in uscita. E viene da grandi esperienze".

Napoli-Conte, c'è ancora un futuro insieme?

"No. Il Napoli non può reggere un personaggio come Conte, che vuole giocatori già fatti e non può comprare così tanto. Il Napoli se non va in Champions è un problema. Il Napoli deve continuare nella sua politica, prendere dei giovani e valorizzarli. Al suo posto? Vedo un allenatore che può cambiare la filosofia di gioco, che vada più nella valorizzazione dei giovani. Io direi Fabregas o De Zerbi. Oggi è finito il periodo delle plusvalenze e se non va in Champions è un problema. Deve riprendere quel filone".

De Zerbi lo vedrebbe bene in Italia?

"Io lo conosco bene, ha fatto ottime cose a Sassuolo. Una società come Napoli o Lazio sono proprietà private e non possono reggere il peso dei fondi che reggono gli altri club".

Che ne pensa di Sarri?

"Ha cominciato a cambiare da quando è andato alla Juve. Lo apprezzo per il gioco, non per certe metodologie di lavoro. E' un allenatore che prima era convinto che la tattica avesse il sopravvento sulla qualità del giocatore, è un'ostinazione che lo ha fatto vincere anche al Chelsea, ma alla Juve ha dovuto cambiare questa mentalità".

Che partita si aspetta tra Inter e Juventus?

"L'Inter non deve perdere, ha grandi bocche di fuoco. La Juve potrebbe approfittare però di qualche errore".