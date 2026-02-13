Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Esclusiva TMW

Cuore di Capitano: il Genoa, De Rossi e i Mondiali in casa. Vasquez si racconta

Cuore di Capitano: il Genoa, De Rossi e i Mondiali in casa. Vasquez si raccontaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 08:00Serie A
Andrea Piras
fonte dal centro sportivo "Gianluca Signorini", Genova

La fascia al braccio non è solo un simbolo. Chi l'ha indossa rappresenta una guida, un leader. Facendo un parallelo con una nave, e Genova città di mare e portuale lo sa benissimo, il capitano è colui che non abbandona mai il suo posto nemmeno nelle difficoltà, nelle intemperie. E' Johan Vasquez da Navojoa, Messico, è esattamente così. Sempre a testa alta con la grinta e il carattere giusti. Da quest'anno, con l'addio di Milan Badelj che ha appeso gli scarpini al chiodo e Mattia Bani direzione Palermo, gli sono stati consegnati i gradi che lo erigono a punto di riferimento del gruppo.

Vasquez, il capitano è sempre il primo ad andare in battaglia e combattere in campo. Si rivede in questa affermazione?
"Ho sempre avuto questo atteggiamento verso i miei compagni, di aiutarli. E' stato un anno di grande crescita in questo nuovo ruolo ma penso che posso ancora migliorare tanto".

Ed è diciamo anche quello che vi dice in campo mister De Rossi.
"Il mister ha portato tanta energia. Era un periodo difficile da quel punto di vista e lui, sia da calciatore come ora da allenatore, prova a trasmettere questa mentalità".

Ora che l’ha conosciuto meglio cosa ci dice di DDR. Che tipo di allenatore è?
"E' un allenatore che ti dà fiducia, ti conosce e sa quello che tu gli puoi dare. Capisce bene quello che tu puoi fare in campo".

Com'è gestire un momento del genere dove a prestazioni avete dimostrato di potervela giocare con tutti ma per vari motivi i risultati non arrivano?
"A volte è difficile. Ne parliamo nello spogliatoio. Siamo consapevoli delle grandi prestazioni che stiamo facendo ma c'è qualcosa che manca. Non vogliamo però accampare scuse, ci sono tante cose che sono nelle nostre mani e che possiamo migliorare. Una di queste è gestire meglio i minuti finali. Dobbiamo rimanere uniti perché i punti sono pesanti e dove si riesce a vincere non possiamo perdere".

Quanto è difficile fare il difensore facendo attenzione alle mille sfaccettature che ci sono ora con il VAR?
"Bisogna essere cauti, prudenti. Perché alla fine un rigore lo puoi subire al primo minuto o al novantesimo. Noi ragazzi più esperti dobbiamo far capire che tipo di partite stiamo giocando, contro chi stiamo giocando e a volte essere intelligenti in area. Un mio mister mi diceva che quando si è in area è il luogo dove devi essere meno aggressivo e sapere indirizzare la giocata".

Adesso c’è la Cremonese. All’andata fu forse il punto più brutto di questa stagione. Ora c'è l'orgoglio di dire che è un altro Genoa?
"E' stato il peggior momento, sportivamente parlando. E' lì dove abbiamo capito tutti che sarebbe stato un campionato difficile. Ovviamente abbiamo anche capito i fischi dei tifosi. E' difficile parlare quando accadono queste situazioni e quella sera toccò a me. Ho chiesto scusa ma ora credo che se tutta questa energia che abbiamo avuto tutti come squadra è perché ci siamo presi una responsabilità di quel tipo di partite. Noi siamo sulla strada giusta, dobbiamo continuare così e non guardare alla partita come una sfida. Dobbiamo avere rispetto tutti e giocare partite contro tutti sapendo che i punti sono pesanti".

E’ anche un ex grigiorosso: quanto è stata importante per la sua crescita l’esperienza a Cremona?
"Ho grande affetto per la Cremonese. Sarò grato per tutta la vita. Ho vissuto un anno dove sono cresciuto come persona tantissimo. Non sarà una partita come le altre. In questa partita ci sarà qualcosa di bello ma alla fine nel calcio bisogna giocare bene sportivamente parlando. Siamo a pari punti con loro, sarà una sfida dove si vedrà chi ha più fame e voglia di vincere. Dobbiamo quindi essere intelligenti perché la Cremonese è una squadra che ha dimostrato di stare in Serie A".

Il gol quest'anno non è ancora arrivato.
"Speriamo arrivi. Qualche volta ci sono vicino. Ovviamente, da difensore, amo difendere e quando chiudiamo con un clean sheet arrivo a casa contentissimo. Amo il mio lavoro e sudare la maglia. Ogni tanto però fare un gol è bello. Speriamo che arrivi presto".

Ad inizio stagione quando le è stata data la fascia ha detto che avrebbe seguito l’esempio di Badelj. Quale consiglio o quale comportamento ha fatto suo?
"Milan è una persona molto tranquilla. In momento come questi, dove il risultato magari non sta arrivando, riportava quella serenità alla squadra necessaria per lavorare bene. Questo è l'esempio che più mi ricordo di lui e provo a riportalo in campo".

Quanto è importante una figura come la sua, di Sabelli, di Frendrup, di Malinovskyi per i ragazzi giovani che si allenano con voi? Penso a Ekhator che sta facendo molto bene ma anche ragazzi arrivati ora dalla Primavera come Celik o Nuredini.
"L'ho sempre detto. Io indosso la fascia ma alla fine ci sono tanti giocatori riferimento nel gruppo che aiutano la squadra. Il Genoa prova sempre dare l'opportunità ai ragazzi. Ekhator è un ragazzo che è cresciuto tantissimo in questi due anni, lui sarà un grande giocatore. Poi c'è Nuredini che sta iniziando ma ha voglia di stare ad ascoltare e crescere".

In estate è arrivato il rinnovo fino al 2028. Cosa rappresenta il Genoa per lei?
"La risposta è facile e non è perché voglio essere 'polically corect'. E' casa. E questa è una risposta che può darti anche la mia famiglia. Siamo in un momento importante. Mia moglie e miei due figli si trovano benissimo. I bimbi vanno all'asilo e tutto quello che ruota attorno a Genova è un qualcosa di molto soddisfacente. Vorrei non finisse mai".

A giugno ci saranno i Mondiali che il suo Messico giocherà in casa insieme a Canada e USA. Emozionato?
"Ovviamente non vedo l'ora. Ma in questi ultimi mesi sono stato più con la testa sul Genoa perché se finisco bene la stagione in rossoblù arrivo bene ai Mondiali. Mancano ancora dei mesi al Mondiali ed è importante, anche per la Nazionale, che io prosegua così con il Genoa. Il Mondiale arriverà, ma l'obiettivo è concludere bene con il Genoa".

© Riproduzione riservata
Articoli correlati
Vasquez sogna in grande. Il Secolo XIX: "Vorrei entrare nella storia del Genoa" Vasquez sogna in grande. Il Secolo XIX: "Vorrei entrare nella storia del Genoa"
I grandi rimpianti di Spinelli: "Il Livorno per gli israeliani e l'esonero di Donadoni"... I grandi rimpianti di Spinelli: "Il Livorno per gli israeliani e l'esonero di Donadoni"
Spinelli: "Ho dato Aguilera al Torino perché lo voleva Craxi. Che dolore mollare... Spinelli: "Ho dato Aguilera al Torino perché lo voleva Craxi. Che dolore mollare il Genoa"
Altre notizie Serie A
Pisa tra missione salvezza e futuro: Capitan Caracciolo, avanti insieme Pisa tra missione salvezza e futuro: Capitan Caracciolo, avanti insieme
Milan, è tempo di rinnovi: da Tomori a Leao e Modric. La situazione in casa rossonera... Milan, è tempo di rinnovi: da Tomori a Leao e Modric. La situazione in casa rossonera
Cuore di Capitano: il Genoa, De Rossi e i Mondiali in casa. Vasquez si racconta Esclusiva TMWCuore di Capitano: il Genoa, De Rossi e i Mondiali in casa. Vasquez si racconta
Roma, Gasp recupera Dybala e Vaz in vista del Napoli. Attesa per Koné Roma, Gasp recupera Dybala e Vaz in vista del Napoli. Attesa per Koné
Allegri avvisa tutti e conferma tutti (tranne uno). Scelte forti di formazione Allegri avvisa tutti e conferma tutti (tranne uno). Scelte forti di formazione
Bucchioni: "Derby d'Italia partita aperta. Milan, adesso serve un filotto" TMW RadioBucchioni: "Derby d'Italia partita aperta. Milan, adesso serve un filotto"
L'acquisto in difesa del Milan era già in casa. La nuova vita di Koni de Winter L'acquisto in difesa del Milan era già in casa. La nuova vita di Koni de Winter
Torino, la contestazione a Cairo prosegue a oltranza: curve vuote anche col Bologna... Torino, la contestazione a Cairo prosegue a oltranza: curve vuote anche col Bologna
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
Le più lette
1 Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"
2 Conte-Napoli, è già finita? La Supercoppa vinta non può bastare, ora deve essere salvata la stagione. Bologna e Fiorentina: due crisi diverse ma senza fine. E i viola rischiano il disastro
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 febbraio
4 Rovella: "Fortunato a essere allenato da Thiago Motta. Credeva tanto nei giovani"
5 Bologna deluso ma blinda il suo bomber. I 40 milioni per il Dall'Ara però non ci sono più
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Cuore di Capitano: il Genoa, De Rossi e i Mondiali in casa. Vasquez si racconta
Immagine top news n.1 Verso Inter-Juventus. Chivu e Spalletti sorridono: McKennie, Barella e Calhanoglu sono ok
Immagine top news n.2 Pisa-Milan, infortuni, polemiche arbitrali e... Federica Brignone. Parola a Massimiliano Allegri
Immagine top news n.3 Ecco il girone dell'Italia in Nations League: sfida ai cugini d'Oltralpe, a Montella e al Belgio
Immagine top news n.4 Italia, Bonucci: "Girone di Nations League difficile. Obiettivo? Andare più lontano possibile"
Immagine top news n.5 Sorteggio Nations League, finita la cerimonia. Ecco i raggruppamenti, l'Italia non sorride
Immagine top news n.6 Atalanta, almeno un mese di stop per De Ketelaere: che tegola, salta 6 big match
Immagine top news n.7 Spalletti non parlerà prima di Inter-Juve. Al suo posto Locatelli: ecco il perché
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa
Immagine news podcast n.2 L'Atalanta ha avuto ragione ancora una volta. Bastava solo aspettare Krstovic
Immagine news podcast n.3 C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus
Immagine news podcast n.4 Il futuro di Modric dipende da Modric. Ma c'è un segnale chiaro per il Milan
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Antenucci: "Inter-Juve può essere una sfida decisiva dal punto di vista psicologico"
Immagine news Serie A n.2 Bucchioni: "Derby d'Italia partita aperta. Milan, adesso serve un filotto"
Immagine news Serie A n.3 Enrico Fedele: "Napoli, con Conte è già finita. Ecco chi vedrei bene"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bergomi "gioca" Inter-Juventus: "Chivu non deve cedere il controllo del gioco a Spalletti"
Immagine news Serie A n.2 Pisa tra missione salvezza e futuro: Capitan Caracciolo, avanti insieme
Immagine news Serie A n.3 Milan, è tempo di rinnovi: da Tomori a Leao e Modric. La situazione in casa rossonera
Immagine news Serie A n.4 Cuore di Capitano: il Genoa, De Rossi e i Mondiali in casa. Vasquez si racconta
Immagine news Serie A n.5 Roma, Gasp recupera Dybala e Vaz in vista del Napoli. Attesa per Koné
Immagine news Serie A n.6 Allegri avvisa tutti e conferma tutti (tranne uno). Scelte forti di formazione
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Salvezza e permanenza in panchina: Avellino-Pescara è anche Biancolino vs Gorgone
Immagine news Serie B n.2 Flachi torna su Brunori: "Mi auguro che si sia arrabbiato. Se segna 10 gol sono felicissimo"
Immagine news Serie B n.3 Lega B e AIC insieme contro le frodi sportive, Bedin: "Proteggiamo il valore del calcio"
Immagine news Serie B n.4 Dal manto erboso ai nuovi Sky Box: stanziati 5 milioni di euro per il Menti di Castellammare
Immagine news Serie B n.5 Empoli, tegola Ghion in mezzo al campo: lesione di medio grado alla coscia
Immagine news Serie B n.6 Modena, dopo Sersanti si ferma anche Pyyhtia: Sottil rischia di avere la coperta corta
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, il punto sulla 26ª giornata: Vicenza e Arezzo in fuga. Anche il Benevento ci prova
Immagine news Serie C n.2 Pontedera in crisi. E Banchieri nuovamente in discussione: ore di riflessione sulla panchina
Immagine news Serie C n.3 Under23 in Serie C: i talenti da non perdere di Inter, Juventus e Atalanta
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Seeber e il rischio di perdere Gallo: "Sono cose che possono capitate, ma..."
Immagine news Serie C n.5 Serie C, l’Arezzo vince e va in fuga: l’Ascoli si salva all’ultimo e cade il Ravenna
Immagine news Serie C n.6 Nuovo innesto per la difesa dell'AlbinoLeffe: ha firmato il terzino Ferrarini
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Pisa-Milan, peggior attacco interno contro miglior difesa esterna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bologna-Lazio, i biancocelesti in bianco nelle ultime 5 al "Dall'Ara"
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Napoli-Como, lariani corsari solamente in Serie B
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina, Bartalini: "Esordire in viola e giocare con l'Italia. Questi sono i miei due sogni"
Immagine news Calcio femminile n.3 Anche il Manchester United ipoteca i quarti: 3-0 all'Atletico Madrid in Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 La Juventus illude con Capeta e Vangsgaard, ma alla fine è solo pari a Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.5 Il procuratore Wasserman coinvolto nel 'Caso Epstein', l'ex stella USA Wambach lo scarica
Immagine news Calcio femminile n.6 Wolfsburg-Juve, le formazioni ufficiali: Capeta subito titolare. C'è l'ex Beerensteyn
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Robert Acquafresca: il Cagliari e quelle sliding doors Napoli-Lazio mai dimenticate Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…