Podcast TMW C'è un solo motivo per cui McKennie potrebbe dire addio alla Juventus

Una delle grandi sorprese di questa stagione è la riscoperta del talento di Weston McKennie. Lo statunitense si sta trasformando nel nuovo Simone Perrotta di Luciano Spalletti: gol, qualità, inserimenti. Non manca assolutamente niente nella stagione del calciatore, la cui maglia era addirittura finita fuori dagli store bianconeri. E il futuro? C'è una sola strada che possa portarlo lontano da Torino...

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

McKennie e un elogio speciale per Spalletti

Nelle scorse giornate, in particolar modo dopo la vittoria contro il Parma, lo statunitense ha regalato parole al miele al suo attuale tecnico Luciano Spalletti. "Come nascono le nostre esultanze? Nasce perché noi lavoriamo sulla barriera in allenamento, quando viene spostata la palla bisogna fare un passo. Lo facciamo per ridere. Una parola per descrivere Spalletti? E’ unico, perché non ho mai nella mia carriera avuto un allenatore così. È fortissimo anche sul gruppo, quindi sono felice e penso che anche Bremer sia felice. Siamo tutti felici di lavorare con lui”, ha detto McKennie a DAZN.

L'ultima pagella contro la Lazio: 6,5

"Non sempre pulito tecnicamente, ma è uno dei pochi a non mollare mai. Segna un gol da vero attaccante e si inserisce con costanza. Anche nel finale è sempre dentro l’azione".