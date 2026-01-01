Juve rimontata dal Wolfsburg, Canzi: "A un passo dalla vittoria, resta l'amaro in bocca"

“Resta l’amaro in bocca, certo, siamo arrivati a un passo dalla vittoria, potevamo fare sicuramente meglio sull’ultima azione della gara, ma se si analizza la partita probabilmente il pareggio è il risultato più giusto”. Il tecnico della Juventus Massimiliano Canzi ha parlato così nel post gara della sfida contro il Wolfsburg commentando il 2-2 in rimonta delle tedesche.

“Questo è il calcio, può succedere e io sono felice della prestazione delle mie giocatrici contro una squadra così forte. - prosegue Canzi come si legge sui canali ufficiali del club - Poi certo, essendo arrivati a un passo dalla vittoria pensavamo di tornare a casa con quel risultato, ma dovremo essere brave ad analizzare nel modo giusto questo pareggio”.

Infine uno sguardo alla gara di Torino, che si giocherà all’Allianz Arena dove si deciderà la qualificata ai quarti di finale di Women’s Champions League: “Nella sfida di ritorno sicuramente voglio vedere lo stesso approccio di oggi, la stessa personalità e cercare di sfruttare il fatto che si giocherà nel nostro stadio, davanti alla nostra gente: sono sicuro che con quell'atmosfera sarà una partita diversa”.