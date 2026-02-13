Verso Inter-Juventus. Chivu e Spalletti sorridono: McKennie, Barella e Calhanoglu sono ok

Manca sempre meno a Inter-Juventus, match di cartello della 25^ giornata di Serie A in programma sabato a San Siro alle 20.45. Mister Chivu sorride con l'allenamento in gruppo dei due infortunati eccellenti Calhanoglu e Barella, che probabilmente per il derby d'Italia partiranno dalla panchina. Ritorno in vista anche per Dumfries dopo l'infortunio che lo ha fermato a novembre. Il giocatore potrebbe rivedersi nella trasferta a Lecce ("Di nuovo con la squadra, manca poco", ha scritto l'olandese sui social).

Per l'Inter dunque dubbi di formazione, in attacco partiranno con ogni probabilità Lautaro Martinez e Thuram, con Pio Esposito pronto a entrare eventualmente in corsa se dovesse essere necessario.

In casa Juventus invece arrivano buone notizie, ampiamente previste, in merito alle condizioni fisiche di Weston McKennie, che nella sfida contro la Lazio di domenica scorsa aveva rimediato un taglio alla caviglia che gli ha impedito di allenarsi con continuità nei primi giorni di questa settimana. In vista della gara contro l'Inter, lo statunitense è da ritenersi completamente recuperato, visto che nella giornata di ieri ha svolto l'intera seduta con il resto del gruppo.