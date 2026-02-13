Chivu ironico: "Chiesto all'addetto stampa di far venire Lautaro in conferenza... Hanno voluto me"

Non è un Cristian Chivu banale quello che ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Inter e Juventus, valida per la 25^ giornata di Serie A. Quando al tecnico rumeno è stato chiesto cosa pensasse del fatto che per i bianconeri non parlerà Luciano Spalletti, ma Manuel Locatelli, lui ha risposto così: "Ho detto a Gigi (l'addetto stampa, ndr) di mandare Lautaro Martinez, ma non hanno voluto, hanno voluto me... Avremmo pareggiato la scelta della Juve. Quando ci sono così tante partite ravvicinate per un tecnico è difficile parlare perché non cambia tanto dal nostro punto di vista. È stata una scelta che avrei condiviso volentieri di non venire a parlare".

Barella e Calhanoglu sono pronti per giocare dal primo minuto?

"Si allenano da lunedì, oggi è venerdì. Non hanno avuto problemi sono a disposizione".

