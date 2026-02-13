Dalla prima vittoria della Juve NG all'edilizia: il talento di Kameraj frenato dagli infortuni

Fra i protagonisti della prima vittoria della Juventus Next Gen, che all’epoca si chiamava ancora Under 23, c’era anche un calciatore svizzero-kossovaro che ha avuto una carriera funestata da problemi fisici tanto da dover appendere le scarpette al chiodo molto presto per poi dedicarsi a un lavoro molto lontano dall’ambito sportivo. Il suo nome è Cendrim Kameraj, classe ‘99, che la Juventus prelevò dal Lucerna nel 2017 cedendolo poi due anni dopo al Lugano. Seppur per un solo minuto il calciatore scese in campo in quella storica prima vittoria sul Cuneo per 4-0 e quella resta l’unica presenza con la seconda squadra bianconera (18 invece le presenze in Primavera e quattro quella in Youth League con tre gol all’attivo in totale).

Come raccontato dal diretto interessato nei mesi scorsi al portale elvetico 20minuten.ch adesso il suo mestiere è quello di consulente in una ditta edile in Svizzera: “Oggi lavoro in ufficio come consulente delle risorse umane della ICM Bau e il nostro capo ha voluto che passassimo una giornata in cantiere per capire come sia il lavoro lì e quanto possa essere duro questo tipo di vita", ha spiegato l’ex calciatore in merito a una foto apparsa sui suoi social con il caschetto di sicurezza d’ordinanza in un cantiere. Un’immagine che stride con le precedenti in cui lo si vedeva allenarsi al fianco di campioni come Cristiano Ronaldo in quello che da sogno si trasformò ben presto in un incubo fatto di tanti infortuni ai legamenti crociati che lo hanno portato poi a ritirarsi precocemente.

Il primo arrivò proprio durante l’esperienza alla Juventus che lo obbligò a sei mesi di stop e all’addio al bianconero e poi ne seguì un secondo, durante il prestito allo Zurigo – sempre allo stesso crociato – e poi un terzo (“Ci sono voluti dieci secondi perché si rompesse di nuovo. La cosa assurda è che il giorno prima avevo sognato che mi sarei rotto di nuovo il legamento crociato”) che ha significato la fine della carriera e l’inizio di una nuova vita senza dimenticare però il primo amore. Kameraj infatti è anche allenatore di una società dilettantistica, il FC Ebikon, in Svizzera.