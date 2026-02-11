Podcast TMW Una giornata di clamorose rivoluzioni sulle panchine di due grandi d'Europa

Il mercato non finisce mai e neanche le sorprese. O, quantomeno, gli scossoni. Stanotte ha deciso di cambiare l'Olympique Marsiglia, questa mattina lo ha fatto il Tottenham. Perché OM e Spurs hanno deciso di separarsi rispettivamente Roberto De Zerbi e Thomas Frank? Cosa non è andato? Perché due storie che potevano essere l'inizio di un ciclo sono terminate con un addio consensuale (per la precisione) tra RDZ e il club del sud della Francia e con l'esonero dell'ex tecnico del Brentford?

Tutto nel Podcast di oggi di Tuttomercatoweb.com, in compagnia di Marco Conterio

Il comunicato del Tottenham su Frank

Il Tottenham ha annunciato ufficialmente l’esonero di Thomas Frank dal ruolo di allenatore della squadra maschile. Questo il comunicato del club londinese. "Il Club ha preso la decisione di cambiare la guida tecnica della squadra maschile e Thomas Frank lascerà oggi il suo incarico. Thomas era stato nominato a giugno 2025 e abbiamo sempre voluto dargli il tempo e il supporto necessari per costruire insieme un progetto per il futuro. Tuttavia, i risultati e le prestazioni hanno portato il Consiglio a concludere che, a questo punto della stagione, è necessario un cambio. Durante il suo periodo al Club, Thomas si è sempre comportato con impegno costante, dando tutto per far progredire il Tottenham. Vogliamo ringraziarlo per il contributo dato e augurargli ogni successo per il futuro". Il Tottenham chiude così un capitolo iniziato con grandi aspettative, ma segnato da risultati deludenti e difficoltà in campionato e nelle coppe.