Nuova caduta per il Perugia, Tedesco duro: "Gara di m. Chiediamo scusa ai tifosi"

Nella serata di ieri il Perugia è caduto nuovamente, in casa della Pianese, al termine di una prestazione molto negativa che ha compromesso quei due risultati utili consecutivi che sembrano aver invertito nuovamente la rotta di una stagione troppo altalenante, anche con l’approdo di Giovanni Tedesco in panchina (5 vittorie, 5 pari e 7 sconfitte il suo ruolino di marcia), che vede gli umbri in piena lotta per evitare i play out visto che il Girone B è monco a causa dell’esclusione del Rimini.

E al termine della prestazione è stato lo stesso allenatore del Grifo a non usare mezze misura scusandosi con i quattrocento tifosi che hanno seguito la squadra in Toscana nonostante il turno infrasettimanale: “Faccio fatica a parlare di calcio, dobbiamo chiedere scusa ai tifosi che sotto la pioggia e con questo freddo sono venuti a vedere una non partita da parte nostra. Una squadra che si deve salvare non può avere un atteggiamento come questo. Mi ha veramente infastidito questa cosa”.

Mister Tedesco ha poi continuato usando parole ancora più dure e prendendosi le proprie colpe: “Abbiamo fatto una partita di m***a e il responsabile sono io che non sono riuscito a far capire ai miei ragazzi l’importanza della partita e, soprattutto, l’atteggiamento che deve avere una squadra che si deve salvare. Gente. Gliel’ho detto in tutti i modi prima della gara ma i miei ragazzi non l’hanno capito. - conclude l’allenatore biancorosso - Il nostro è stato un atteggiamento irrispettoso nei confronti della nostra tifoseria”.