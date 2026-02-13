Venezia, Stroppa: "Modena incidente di percorso. A Cesena ci attende un ambiente caldo"

Il tecnico del Venezia Giovanni Stroppa è intervenuto in conferenza stampa in vista della trasferta di Cesena tornando sulla sconfitta interna col Modena nel turno infrasettimanale: “Ripercorrendo la gara di martedì abbiamo fatto una prestazione sotto tono dal punto di vista fisico e dei duelli. Negli episodi non siamo stati bravi, abbiamo pagato i due gol presi nel primo tempo in quattro minuti. Nel secondo tempo abbiamo poi fatto la partita che facciamo di solito, non siamo stati in grado però di riprendere il risultato. - prosegue l’allenatore come si legge sul sito dei lagunari - Rivedendo in generale la prestazione non è stato una partita da buttare via, ci sono tanti aspetti positivi di cui faremo tesoro; dagli errori si cresce sempre, prenderemo gli spunti positivi che sono arrivati e andremo avanti per la nostra strada”.

Spazio poi al recupero delle energie e al prossimo incontro: “Sicuramente due giorni per recuperare le forze fisiche e mentali non sono abbastanza, non è una giustificazione perché anche gli avversari erano nelle nostre stesse condizioni. È stato un incidente di percorso, in questi giorni abbiamo avuto l’atteggiamento giusto per poter ripartire sin da subito. In allenamento in questi giorni abbiamo provato più soluzioni per andare incontro alle esigenze fisiche del momento”.

“Cercheremo a tutti i costi di mantenere la posizione di classifica che ora abbiamo, ma l’importante è fare i conti alla fine. Non dobbiamo farci condizionare, siamo una squadra che ha fatto un percorso straordinario per arrivare fino a qui e una partita negativa non può scalfire la nostra strada. - conclude Stroppa - Domani contro il Cesena mi aspetto la stessa partita dell’andata, i romagnoli sono una squadra che ha velocità nelle ripartenze, conta giocatori con carisma, qualità tecnica e esperienza nella categoria. Giocheremo in uno stadio caldo, l’ambiente sarà sicuramente quello di una grande partita”.