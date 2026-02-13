Il Pontedera si affida all'esperienza per la corsa salvezza: in panchina arriva Braglia
Dopo aver guidato il Rimini, senza però sedersi mai in panchina in una gara ufficiale, e il Perugia, per appena quattro gare, in questa stagione il tecnico Piero Braglia torna in corsa in Serie C: il Pontedera ha deciso infatti di affidarsi alla sua esperienza per andare alla caccia della salvezza. Questo il comunicato del club toscano:
L'US Città di Pontedera comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a mister Piero Braglia
Allenatore di grande esperienza, con un passato anche in categorie superiori, è noto nel panorama calcistico nazionale per carisma e competenza.
Nel suo curriculum figurano oltre 1000 panchine tra Serie B e Serie C, impreziosite dalla conquista di quattro promozioni in Serie B alla guida di Cosenza, Catanzaro, Pisa e Juve Stabia.
L'US Città di Pontedera rivolge a mister Braglia un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro.
La conferenza stampa di presentazione si terrà allo stadio Mannucci alle 17:30 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook U.S. Città di Pontedera.
