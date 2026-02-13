Hellas Verona, Massimo Pavanel entra nello staff di Sammarco: sarà collaboratore tecnico
Nuovo ingresso nello staff di Paolo Sammarco all'Hellas Verona. Come annunciato dal club scaligero sul proprio sito ufficiale Massimo Pavanel entrerà infatti a far parte dello staff della prima squadra e avrà il ruolo di collaboratore tecnico dell'allenatore che ha preso il posto di Paolo Zanetti sulla panchina gialloblù:
Il comunicato del Verona.
"Hellas Verona FC comunica che Massimo Pavanel entra a far parte dello staff della Prima squadra con il ruolo di collaboratore tecnico di mister Paolo Sammarco. Per Pavanel, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, si tratta di un ritorno all'Hellas Verona dopo le esperienze come allenatore della Primavera dalla stagione 2012/13 alla 2016/17.
Il Club rivolge a Massimo Pavanel un caloroso bentornato e gli augura buon lavoro".
