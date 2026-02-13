Ravenna, Marchionni appeso a un filo: riunione della dirigenza per decidere il suo futuro

Il futuro di Marco Marchionni sulla panchina del Ravenna è appeso a un filo sottilissimo. Come riporta l'edizione on line del Corriere Romagna questa mattina la dirigenza romagnola si è riunita per decidere il destino dell'allenatore dopo che la squadre è scivolata a -10 dall'Arezzo capolista nel Girone B di Serie C. Una decisione è attesa a minuti, ma le prime indiscrezioni portano verso l'esonero dell'ex centrocampista e una soluzione interna per l'imminente sfida contro la Juventus Next Gen. Solo successivamente il club giallorosso dovrebbe annunciare il nome del nuovo allenatore che potrebbe iniziare a lavorare da lunedì.

Tutto è in divenire con una decisione, in un senso o nell'altro, attesa nelle prossime ore.