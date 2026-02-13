Fantacalcio, 25ª giornata: gli indici di schierabilità di ogni match
Guida schematica e di facile lettura sulle nostre valutazioni della schierabilità di ogni squadra per la 25ª giornata al fantacalcio.
Legenda Indici di schierabilità:
A: Da mettere assolutamente.
B: Consigliati.
C: Schierabili in mancanza di grosse alternative.
D: Da schierare in caso di emergenza.
E: Sconsigliati
ATALANTA (Lazio-Atalanta)
A:
B: Raspadori
C: Zappacosta, Ederson, Kolasinac, Scalvini, Bernasconi, Pasalic, Krstovic, Samardzic, Carnesecchi, Scamacca
D: Sulemana K.,Hien, Djimsiti, Bellanova, Kossounou, Zalewski
E: Sportiello, Musah
BOLOGNA (Torino-Bologna)
A:
B:
C: Orsolini, Castro
D: Zortea, Moro, Heggem, Ferguson, , Freuler, Ravaglia, Rowe, Odgaard, Cambiaghi, Vitik, Lucumì, Miranda, Bernardeschi
E: Ilic, Casale, Dallinga, Joao Mario, Dominguez, Helland, Sohm
CAGLIARI (Cagliari-Lecce)
A: Palestra
B: Kilicsoy
C: Gaetano, Mazzitelli, Mina, Caprile, Esposito Se.
D: Idrissi, Obert, Rodriguez Ju. , Adopo, Sulemana I., Trepy, Zappa, Dossena, Ze Pedro
E: Pavoletti, Ciocci, Sherri, Liteta, Albarracin, Raterink
COMO (Como-Fiorentina)
A: Paz, Baturina
B: Rodriguez Je., Douvikas, Butez, Ramon
C: Vojvoda, Da Cunha, Smolcic, Perrone, Kempf, Diego Carlos, Valle, Caqueret, Addai
D: Kuhn, Moreno, Sergi Roberto, Van der Brempt, Morata
E: Tornqvist, Lahdo
CREMONESE (Cremonese-Genoa)
A:
B:
C:
D: Vardy, Bonazzoli, Luperto, Thorsby, Barbieri
E: Moumbagna, Folino, Sanabria, Grassi, Silvestri, Floriani, Vandeputte, Zerbin, Johnsen, Payero, Audero, Terracciano, Baschirotto, Djuric
FIORENTINA (Como-Fiorentina)
A:
B:
C: Kean, Solomon
D: Harrison, Fabbian, Piccoli, Parisi, Gosens, Fagioli, De Gea, Brescianini, Mandragora, Gudmudsson, Dodò
E: Kouadio, Ranieri, Fortini, Pongracic, Fazzini, Ndour, Comuzzo
GENOA (Cremonese-Genoa)
A:
B: Colombo, Malinovskyi
C: Martin
D: Ekhator, Norton-Cuffy, Vitinha, Ellertsson, Vasquez, Frendrup, Bijlow, Ostigard, Messias, Amorim, Ekuban
E: Sabelli, Vogliacco, Marcandalli, Onana, Masini, Otoa, Sommariva, Zatterstrom, Cornet, Leali
HELLAS VERONA (Parma-Hellas Verona)
A:
B:
C: Orban
D: Montipo, Serdar, Bradaric, Frese, Al - Musrati, Bowie, Sarr, Edmundsson, Mosquera
E: Niasse, Slotsager, Cham, Oyegoke, Harroui, Nelsson, Edmundsson, Akpa Akpro, Isaac, Perilli, Lirola, Bernede, Lovric, Bella -Kotchap
INTER (Inter-Juventus)
A: Lautaro, Dimarco
B: Zielinski, Thuram
C: Akanji, Sommer, Bastoni
D: Luis Henrique, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Bonny, Esposito P., Bisseck, Frattesi, Sucic,
E: De Vrij, Acerbi, Darmian, Diouf
JUVENTUS (Inter-Juventus)
A: Yildiz
B: McKennie, Kalulu, Bremer
C: Locatelli, Thuram, David, Di Gregorio
D: Miretti, Boga, Kostic, Conceicao
E: Perin, Gatti, Koopmeiners, Adzic,Zhegrova, Openda, Cambiaso, Cabal, Holm
LAZIO (Lazio-Atalanta)
A:
B:
C: Taylor, Maldini, Provedel
D: Provstgaard, Isaksen, Marusic, Noslin, Cataldi, Gila, Rovella, Ratkov, Cancellieri, Tavares
E: Mandas, Belahyane, Dele-Bashiru, Hysaj, Przyborek, Dia
LECCE (Cagliari-Lecce)
A:
B:
C: Falcone, Gandelman
D: Gallo, Pierotti, Tiago Gabriel, Sottil, , Gaspar, Cheddira
E: Kouassi, Ndaba, Helgason, N'Dri, Siebert, Sala A., Ramadani, Jean, Perez M., Marchwinski, Fofana S., Ngom, Stulic
MILAN (Pisa-Milan)
A: Pulisic, Leao, Maignan, Rabiot
B: Pavlovic, Modric, Nkunku
C: Füllkrug, Tomori, Fofana, Gabbia, Bartesaghi
D: Ricci, De Winter, Loftus-Cheek, Athekame
E: Odogu, Balentien, Terracciano, Estupiñan, Jashari
NAPOLI (Napoli-Roma)
A:
B: Hojlund, McTominay
C: Spinazzola, Vergara, Milinkovic-Savic
D: Olivera, Gutierrez, Elmas, Beukema, Giovane, Lukaku, Allison Santos, Meret, Lobotka, Politano
E: Mazzocchi, Buongiorno
PARMA (Parma-Verona)
A:
B: Pellegrino
C: Bernabè, Strefezza, Corvi, Valeri, Delprato,
D: Nicolussi Caviglia, Keita, Ordoñez, Circati, Ondrejka, Sorensen, Oristanio
E: Cremaschi, Britschgi, Carboni F., Elphege
PISA (Pisa-Milan)
A:
B:
C:
D: Moreo, Durosinmi
E: Mbambi, Hojholt, Lorran, Bonfanti, Piccinini, Aebischer, Esteves, Semper, Calabresi, Caracciolo, Coppola F., Akinsanmiro, Meister. Loyola, Cuadrado, Stojlkovic, Leris, Angori, Tourè, Tramoni, Scuffet, Bozhinov, Iling-Junior
ROMA (Napoli-Roma)
A:
B: Malen
C: Wesley, Soulè, Dybala, Svilar
D: Rensch, Pisilli, Vaz, N'Dicka, Celik, Mancini, El Aynaoui, Ghilardi, Mancini, Hermoso, Pellegrini Lo, Zaragoza
E: Arena, Tsimikas, Venturino, Gollini, Angelino, Ziolkowski
SASSUOLO (Udinese-Sassuolo)
A: Berardi
B: Konè I.,
C: Thorstvedt, Laurientè
D: Volpato, Pinamonti, Muric, Fadera, Idzes, Muharemovic, Doig,
E: Lipani, Iannoni, Moro, Walukiewicz, Vranckx, Turati, Coulibaly W., Skjellerup, Romagna, Garcia, Pedro Felipe, Bakola, Nzola, Boloca
TORINO (Torino-Bologna)
A:
B:
C: Adams, Simeone, Casadei
D: Zapata, Maripan, Lazaro, Paleari, Coco, Tchoca, Marianucci, Kulenovic, Prati, Gineitis
E: Pedersen, Tameze, Ilkhan, Anjorin, Nije, Nkounkou, Ebosse
UDINESE (Udinese-Sassuolo)
A:
B: Atta, Zaniolo
C: Ekklenkamp, Solet
D: Bertola, Kabasele, Karlstrom, Kamara, Kristensen, Okoye, Miller, Zemura, Mlacic, Bayo, Buksa
E: Gueye, Zarraga, Ehizibue, Padelli, Arizala, Piotrowski
